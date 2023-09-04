Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Siyasal İletişim Kampanyaları Kitap Haline Getirildi

CUMHURBAŞKANI ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yürütülen siyasal iletişim kampanyaları kitap haline getirildi. 'Türkiye Yüzyılı'nın Seçimi' isimli kitapta, seçim sürecinin partiler nezdinde yürütülen politikaları masaya yatırıldı.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez ikinci turla belirlenen Cumhurbaşkanı seçimleri, katılım oranının yüksekliğinin yanı sıra, partilerin yürüttüğü siyasi politikalarla da konuşuldu. Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun editörlüğünü üstlendiği kitapta, seçim maratonunun partiler tarafından yürütülen kampanyaları ele alındı. Anket sonuçlarından yerel medyanın seçimler üzerindeki etkin rolüne kadar birçok konuda yapılan çalışmanın derlemesi olan kitap, seçim sürecini özetledi.

İYİ Parti, MHP, CHP ve AK Parti'nin seçim kampanyalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal iletişim çalışmalarının da anlatıldığı kitapta; söylemlere, stratejilere, miting analizlerine, siyasi reklamlara, medya yönetimlerine ve sosyal medya kullanımlarına yer verildi. Toplam 381 sayfadan oluşan kitap 3 ayda tamamlandı.