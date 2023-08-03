IKBY Yöneticileri, PKK'nın Sincar'daki Varlığının Sonlandırılmasını İstedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticileri, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının 9. yılında, terör örgütü Pkk'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığının sonlandırılması çağrısında bulundu.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki Sincar saldırısı ve Ezidilere yönelik katliamının 9. yılı dolayısıyla Erbil'de düzenlenen etkinlikte konuştu.

Barzani, "Pkk ve ona bağlı güçler Sincar ve Ezidiler için sadece bela, huzursuzluk ve istikrarsızlık getirmiştir. Ezidilerin yaralarını derinleştirmişlerdir. PKK ve Sincar'a yabancı olan diğer güçler şehri terk etmelidir." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de yaptığı açıklamada, "Milislerin ve yasa dışı örgütlerin (PKK) varlığı nedeniyle Ezidi kardeşlerimiz evlerine dönemiyor ve şehirlerini inşa edemiyor. Yasa dışı örgütlerin Sincar'dan çıkması gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz." dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de konuya ilişkin açıklamasında, Irak hükümetinden terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını istedi ve Bağdat'ın bu konudaki tavrını eleştirdi.

Barzani, "Irak hükümeti, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını engelleyen güç ve taraflara ne zamana kadar mühlet tanıyacak?" ifadelerini kullandı.

PKK, DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlandı

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.