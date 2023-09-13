IKBY Başkanı Barzani: İran'ın saldırı gerekçesi yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran muhalifi örgütlerin silahsızlandırılmasına bağlı olduklarını ve İran'ın saldırı gerekçesinin bulunmadığını söyledi. Barzani ayrıca Bağdat ile bütçe anlaşmazlığına da değindi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın kuzeyindeki İran muhalifi örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören anlaşmaya bağlı olduklarını ve İran'ın saldırılarının gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

Neçirvan Barzani, Erbil'de yaptığı basın açıklamasında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Barzani, "Irak'ın bir parçası olan biz Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi olarak Bağdat ve Tahran arasında İran muhalifi parti ve grupların silahsızlandırılması için varılan anlaşmaya bağlıyız. Bölgemizin hiçbir komşu ülkeye tehdit kaynağı olmasını istemiyoruz. İran'dan buraya yapılacak saldırıların gerekçesi yok." dedi.

Bağdat ile bütçe konusundaki anlaşmazlığa da değinen Barzani, memur maaşlarının siyasi anlaşmazlıklara alet edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bütçe ve diğer askıda bulunan konuları görüşmek üzere Bağdat'ı ziyaret edebileceklerini dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de dün, İran rejimi karşıtı örgütlerin sınırı geçerek Tahran yönetimine karşı silah kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Hüseyin, "İran'ın da Kürdistan'daki bazı bölgelere saldırmasını kabul etmeyiz. İran, Irak ve Irak Kürdistan hükümetiyle anlaşma gereği bu grupların sınır bölgelerinden uzaklaştırılması için gerekenler yapıldı ve Irak ile Kürdistan (IKBY) derinliğinde uzak yerlerde kurulan kamplara yerleştirildiler. Irak tarafı İran ile yapılan anlaşmayı uygulamaya başladı." ifadelerini kullanmıştı.

İran, Irak ile imzaladığı anlaşma uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Tahran yönetimi muhalifi örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat hükümeti tarafından silahsızlandırılmasını istiyor.

Tahran aksi takdirde bu örgütlere karşı askeri saldırıları yeniden başlatacağı uyarısında bulunuyor.??????