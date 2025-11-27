IKBY Başbakanı Barzani'den ABD ve Uluslararası Ortaklara Acil Savunma Çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahası'na silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonrası, ABD'ye ve uluslararası ortaklara bölgenin kritik sivil altyapısını korumak ve enerji tesislerine yönelik saldırıları caydırmak amacıyla savunma teçhizatı sağlamaları çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısının ardından gözler bölgeye çevrildi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Kormor Gaz Sahası'na düzenlenen saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kormor sahasına yönelik alçak saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyorum" ifadelerini kullanarak, Irak Federal Hükümeti'ni failleri bulup adalete teslim etmeye çağırdı.

Açıklamada, ABD'ye ve diğer uluslararası ortaklara bölgenin kritik sivil altyapısını korumak ve enerji tesislerine yönelik saldırıları caydırmak amacıyla savunma teçhizatı sağlamaları çağrısında bulunan Barzani, bölgenin ilerleyişini hedef alan saldırılara karşı "ciddi adımlar" atılması gerektiğinin altını çizdi. IKBY başbakanı, "Bu saldırıların failleri kim olursa olsun, suçluların serbest bırakılması gibi geçmişte yapılan hataların tekrarlanmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Saldırı, Irak'ın ekonomik güvenliğini hedef alan tehlikeli bir eylemdir"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, saldırıyı "Irak'ın ekonomik güvenliğini hedef alan tehlikeli bir terör eylemi" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "Dün gece 23.30'da Kormor Gaz Sahası'na düzenlenen saldırı sonucunda sahadaki ana depolardan biri alev alırken, saldırıda can kaybı yaşanmadı" denildi. Saldırının, ülkenin ekonomik çıkarlarını, enerji güvenliğini ve vatandaşların hayatını doğrudan tehdit ettiği vurgulanarak, özellikle Erbil ve Süleymaniye'de elektrik sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açacağı kaydedildi.

IKBY enerjisinin yüzde 80'i devre dışı bırakıldı

IKBY Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ömer Ahmet, "Saldırı nedeniyle gaz akışının kesilmesi sonucu IKBY'nin elektrik üretiminin yüzde 80'i devre dışı kaldı" açıklamasını yaptı. Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Kormor sahasının stratejik önemi

IKBY'nin ve Irak'ın en büyük gaz sahalarından biri olan Kormor, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkzli Dana Gas Şirketi ve ortakları tarafından işletiliyor. Saha, yaklaşık 180 kilometrelik boru hattı ağıyla Çemçemal, Baziyan ve Erbil'deki elektrik santrallerine 2 bin megawattın üzerinde kapasite sağlayan kritik bir enerji kaynağı konumunda bulunuyor. - ERBİL