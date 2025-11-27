Haberler

IKBY Başbakanı Barzani'den ABD ve Uluslararası Ortaklara Acil Savunma Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki Kormor Gaz Sahası'na düzenlenen SİHA saldırısının ardından, bölgenin kritik sivil altyapısının korunması için ABD ve uluslararası ortaklardan savunma teçhizatı talep etti. Saldırının Irak'ın ekonomik güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahası'na silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonrası, ABD'ye ve uluslararası ortaklara bölgenin kritik sivil altyapısını korumak ve enerji tesislerine yönelik saldırıları caydırmak amacıyla savunma teçhizatı sağlamaları çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısının ardından gözler bölgeye çevrildi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Kormor Gaz Sahası'na düzenlenen saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kormor sahasına yönelik alçak saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyorum" ifadelerini kullanarak, Irak Federal Hükümeti'ni failleri bulup adalete teslim etmeye çağırdı.

Açıklamada, ABD'ye ve diğer uluslararası ortaklara bölgenin kritik sivil altyapısını korumak ve enerji tesislerine yönelik saldırıları caydırmak amacıyla savunma teçhizatı sağlamaları çağrısında bulunan Barzani, bölgenin ilerleyişini hedef alan saldırılara karşı "ciddi adımlar" atılması gerektiğinin altını çizdi. IKBY başbakanı, "Bu saldırıların failleri kim olursa olsun, suçluların serbest bırakılması gibi geçmişte yapılan hataların tekrarlanmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Saldırı, Irak'ın ekonomik güvenliğini hedef alan tehlikeli bir eylemdir"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, saldırıyı "Irak'ın ekonomik güvenliğini hedef alan tehlikeli bir terör eylemi" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "Dün gece 23.30'da Kormor Gaz Sahası'na düzenlenen saldırı sonucunda sahadaki ana depolardan biri alev alırken, saldırıda can kaybı yaşanmadı" denildi. Saldırının, ülkenin ekonomik çıkarlarını, enerji güvenliğini ve vatandaşların hayatını doğrudan tehdit ettiği vurgulanarak, özellikle Erbil ve Süleymaniye'de elektrik sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açacağı kaydedildi.

IKBY enerjisinin yüzde 80'i devre dışı bırakıldı

IKBY Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ömer Ahmet, "Saldırı nedeniyle gaz akışının kesilmesi sonucu IKBY'nin elektrik üretiminin yüzde 80'i devre dışı kaldı" açıklamasını yaptı. Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Kormor sahasının stratejik önemi

IKBY'nin ve Irak'ın en büyük gaz sahalarından biri olan Kormor, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkzli Dana Gas Şirketi ve ortakları tarafından işletiliyor. Saha, yaklaşık 180 kilometrelik boru hattı ağıyla Çemçemal, Baziyan ve Erbil'deki elektrik santrallerine 2 bin megawattın üzerinde kapasite sağlayan kritik bir enerji kaynağı konumunda bulunuyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.