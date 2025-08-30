İİT ve Arap Ligi'nden ABD'ye Filistin Heyeti Vizesi Tepkisi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılacak Filistin heyetinin ABD vizelerinin iptaline tepki gösterdi.

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin heyetinin vizelerini iptal etmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İİT-Arap Ligi Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi, eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılacak Filistin Devleti heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş vizesi verilmemesi kararından derin üzüntü duymaktadır. Komite, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin gözetilmesinin, diyalog ve diplomasiye imkanı vermenin ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin barışı stratejik tercih olarak benimseme konusundaki olumlu tutumunun ve kararlılığının dikkate alınmasının önemini vurgulayarak, ABD yönetimini bu kararı gözden geçirmeye ve geri almaya çağırmaktadır. Komite ayrıca Filistin Ulusal Yönetimi'ni ve Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ı mevcut zorlu koşullar altında Filistin halkına yönelik benzeri görülmemiş tırmanışla mücadele ederken; hükümetin reform programını ilerletme, dünya liderlerine barışı destekleme ve şiddet, aşırılık ile terörizme karşı taahhütlerini sürdürme çabalarını desteklemenin gerekliliğini hatırlatmaktadır. Filistin Ulusal Yönetimi'nin zayıflatılmasının tırmanışın, yaygın şiddetin ve çatışmanın sürmesi karşısında barış çabalarını ciddi biçimde olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA