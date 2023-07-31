İİT, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda saldırılara karşı yapılacak çalışmalar ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıları görüştü. Toplantıda bu saldırılara karşı yapılacak çalışmalar ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıları görüşmek üzere bugün çevrimiçi olarak toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir konuşma yaptığı toplantıda, İİT bünyesinde İslamofobi Gözlemevi'nin kapasitesinin genişletilmesi kararı alındı. Ayrıca üye ülkelerin Kur'an yakma eylemlerinin gerçekleştiği ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri bağlamında uygun gördükleri yollarla yaşanan olaylara tepkilerini göstermeleri ve büyükelçilerini istişare için geri çekmeyi değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.

100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtma projesi

Toplantıda Kuveyt, bedelini karşılayarak İsveç'te yerel dile tercüme edilmiş 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtma projesini açıkladı. Proje toplantıya katılan ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Toplantıda ayrıca İİT'in mevcut kaynakları kullanılarak Genel Sekreterlik tarafından bir İslamofobi Özel Temsilcisi atanması gündeme geldi. BM'den İslamofobi ile mücadele için özel raportör atanması istendi. Toplantıda konunun takibi için başta Avrupa olmak üzere Batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla temas edilmesi vurgulandı.

Türkiye, üyesi olduğu AGİT, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Konseyi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu vb. kuruluşlarda bu konuda var olan müktesebatı İİT üyeleriyle paylaşmak, bu müktesebatın ilerletilmesi ve İslam karşıtı nefret suçlarının işlendiği ülkelerce uygulanmasının takibi için elinden geleni yapacağını belirtti - ANKARA