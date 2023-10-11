İİT Genel Sekreteri Hindistan'a Cammu Keşmir kararlarından vazgeçmesi çağrısı yaptı

İİT Genel Sekreteri Cammu Keşmir Özel Temsilcisi Büyükelçi Yusuf ed-Dubey, Hindistan'a 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir ile ilgili aldığı tek taraflı ve yasa dışı kararlarından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Cammu Keşmir Özel Temsilcisi Büyükelçi Yusuf ed-Dubey, Hindistan'a 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir ile ilgili aldığı tek taraflı ve yasa dışı kararlarından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan İİT Genel Sekreteri Cammu Keşmir Özel Temsilcisi Büyükelçi Yusuf ed-Dubey ile başkent İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Ed-Dubey, İİT'nin Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye devam edeceğini belirterek, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir ile ilgili tek taraflı ve yasa dışı adımlarını geri alması için Hindistan'a çağrıda bulundu.

Yeni Delhi yönetiminin yasa dışı ve tek taraflı adımlarından endişe duyduklarını vurgulayan Ed-Dubey, Pakistan'ın uluslararası platformlarda Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun olduklarını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Kazi de görüşmelerinde Cammu Keşmir meselesini kapsamlı şekilde ele aldıklarını, Ed-Dubey'in Keşmir Kontrol Hattı'nı ziyaret edeceğini ve sahadaki durum hakkında bilgi alacağını söyledi.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken, o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.