İİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. İİT'nin Twitter hesabından Türk bayrağı paylaşılarak yapılan açıklamada, Genel Sekreter Taha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni döneminde ülkesini daha da ileriye ve refaha götürmede başarı diledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

İİT'nin Twitter hesabından Türk bayrağı paylaşılarak yapılan açıklamada, Genel Sekreter Taha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni döneminde ülkesini daha da ileriye ve refaha götürmede başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türk halkının kendisine duyduğu yüksek güveni yansıttığına işaret eden Taha, seçimin başarıyla sonuçlanmasından dolayı Türk halkını kutladı.