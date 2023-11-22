İİT Çalışma Merkezi Bakü'de kuruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Merkezinin vizyon ve hedeflerinin, Türkiye'nin politika ve stratejileriyle uyum içinde olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 5. Konferansı'na katıldı. Işıkhan, "Güçlü ortaklıkların ve koordineli çabaların geliştirilmesiyle karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebilir ve vatandaşlarımızın hayatlarında olumlu bir etki yapabiliriz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına başladı. Bakü'de 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen İİT Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 5. Konferansı'nın ilk gününde İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Genel Kurulu'nun açılış oturumu yapıldı. Oturuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, İİT'ye üye ülkelerin bakanları ve heyet başkanları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev, "İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin ana faaliyetleri ülkelerimiz arasında çalışma, istihdam, sosyal koruma ve beşeri sermayenin geliştirilmesi alanındaki işbirliğinin genişletilmesi ve bu yönde olan diğer meseleleri kapsayacaktır. Bu merkez İİT üye ülkeleri arasında çalışma alanındaki faaliyetlerin koordine edilmesine, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, sosyal ortaklığın güçlendirilmesine, istihdam olanaklarının genişletilmesi ve sürdürülebilir bir sosyal koruma sisteminin oluşturulmasını teşvik edecektir" dedi.

İİT Çalışma Merkezi'nin Bakü'deki DOST Merkezi'nde faaliyet göstermesinin planlandığını belirten Babayev, "İlk 3 yılda merkez Azerbaycan tarafından malileştirilecek. Her dost ülke merkeze katılabilir. Şu anda merkezin tüzüğünü 10 ülke imzaladı, yarın da 3 ülkenin bu tüzüğü imzalamasını bekliyoruz. Böylelikle imza atanların sayısı 13'e yükselecektir. İİT ülkelerinin birçoğu bu tüzüğü imzalayarak bize katılacaktır" diye konuştu.

İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha yaptığı konuşmada, yeni oluşturulan Çalışma Merkezi'nin üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki önemine değinerek, merkezin başarılı bir şekilde faaliyet göstereceğine olan güvenini dile getirdi.

"Çalışma Merkezi'nin kuruluşu kolektif kararlılığımızın bir kanıtıdır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı konuşmada, Türkiye ve Asya Grubu adına İİT Çalışma Merkezi Genel Kurulu'nun açılış oturumunda hitap etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "İİT Çalışma Merkezi'nin vizyonunu somut bir gerçeğe dönüştürdükleri ve sıcak misafirperverlikleri için kardeş ülke Azerbaycan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İslam dünyasında çalışma, istihdam ve sosyal koruma konularındaki işbirliği açısından önemli bir kilometre taşı olarak İİT Çalışma Merkezi'nin Bakü'de kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İİT Çalışma Merkezi'nin kuruluşu, vatandaşlarımızın haklarını ve refahlarını geliştirmeye yönelik kolektif kararlılığımızın bir kanıtıdır. Dinamik bir platform olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin yalnızca sosyal politika alanındaki mevcut zorlukları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda inovasyon, araştırma ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için bir katalizör görevi göreceğine inanıyoruz" dedi.

"Güçlü ortaklıkların geliştirilmesiyle karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebiliriz"

İİT Çalışma Merkezi'nin fikirlerin ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir bilgi ve işbirliği merkezi olarak İİT ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade eden Işıkhan, "İİT Çalışma Merkezi'nin vizyon ve hedefleri, Türkiye'nin politika ve stratejileriyle uyum içindedir. Bu inisiyatife olan kararlı desteğimiz ve taahhüdümüz doğrultusunda Çalışma Merkezi Tüzüğü'nün ülkemizce onaylanması sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. İİT Çalışma Merkezi aracılığıyla deneyimlerimizi, en iyi uygulama örneklerimizi ve bilgi birikimimizi paylaşmak üzere diğer üye ülkelerimiz ile etkileşimde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla merkezin hedeflerini gerçekleştirmek için el birliğiyle çalışmaya kararlıyız" diye konuştu.

İİT'ye üye ülkeler arasında birlik, işbirliği ve karşılıklı desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Güçlü ortaklıkların ve koordineli çabaların geliştirilmesiyle karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebilir ve vatandaşlarımızın hayatlarında olumlu bir etki yapabiliriz. İİT Çalışma Merkezi'nin çabalarının daha aydınlık ve daha müreffeh yarınlara giden yolu aydınlatacağına yürekten inanıyorum. Katılımınız için hepinize en derin şükranlarımı sunarım. Allah bizlere doğru yolu göstersin ve doğru yoldan ayırmasın" ifadelerini kullandı.

Konferansta İİT Çalışma Merkezi Genel Kurulunun başkanlığının Azerbaycan'a, başkan vekilliğinin ise Suudi Arabistan'a verilmesi kararı alındı. - BAKÜ