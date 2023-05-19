İİÖ ülkeleri ve Rusya'daki gazeteciler, Kazanforum 2023'te bir araya geldi

Rusya-İslam Alemi: sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik refahı amaçlayan işbirliği özel toplantısında Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Irak, Fas, Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve diğer ülkelerden önde gelen medya uzmanları, İslam İşbirliği Örgütü ülkelerinin uluslararası kuruluşlarının temsilcileri konuşma yaptı. Büyük yayın şirketlerinin yöneticileri ve uzmanları, medya diplomasisinin sürdürülebilir kalkınma zorluklarının çözümünde rolünü ve fırsatlarını ve günümüz dünyasındaki ülkelerin bilgi ortaklığı beklentilerini görüştüler.

"GAZETECİLİK OLMADAN TİCARET VE YATIRIMLAR GELİŞTİRİLEMEZ"

İİÖ ülkelerinin Haber Ajansları Birliği Genel Müdürü Muhammed El-Yami, Rusya ile bilgi işbirliklerinin genişletilmesi konusunda konuşma yaptı. Muhammed El-Yami, Rusça'yı örgütün güncellenmiş bilgi platformuna Rusya'nın rolünü yansıtmak için tanıtmayı planladığını bildirdi. İslam Ticaret Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Latifah El-Buabdellaui, "Hedeflerimiz, İslam dünyası ülkeleri ile Rusya Federasyonu gibi parterler arasında ticaret ve yatırımların geliştirilmesidir. Elbette, gazetecilik olmadan ticaret ve yatırımların geliştirilmesi imkansızdır." dedi.

"İŞ İLKELERİ ORTAK OLACAK"

Rusya Gazeteciler Birliği Sekreteri Timur Şafir uluslararası bir gazetecilik kulübü kurmayı teklif etti. Şafir, "Kulüp Moskova'da bulunabilir ve yurtdışındaki diğer şehirlerde etkinlikler düzenleyebilir. Kendi daimi platformunuz sayesinde sadece forumlar değil, aynı zamanda Rusya'ya gelen gazeteciler ve öğrenciler için yerel toplantılar, eğitimler, seminerler ve muhtemelen dil kursları da yapılabilir. Kulübün üyeleri Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki ülkelerin gazetecileri olabilir. İş ilkeleri ortak olacak." şeklinde konuştu.