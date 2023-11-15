İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kömür çuvallarından taş çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kömür çuvallarından taş çıkmasına tepki gösterdi. Ertuğrul, "Biz 'Yardıma muhtaç insan sayısı neden bu kadar artıyor' diye düşünmek yerine 'Şu kadar sayıda insana, şu kadar kömür yardımı yaptık. Bu kadar gıda yardımı yaptık' diye bununla övünüyoruz. Ama asıl yapmamız gereken şey, kömür ve gıda yardımına muhtaç olan insan sayısını en aza indirmek. Bunun için mücadele etmeliyiz" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, ihtiyaç sahibi ailelerin, kendilerine dağıtılan kömür çuvallarından taş çıktığından şikayetçi olduklarını söyledi. Bunu yerinde de tespit ettiklerini belirten Ertuğrul, şunları dile getirdi:

"KÖMÜR DİYE GELEN ŞEYLER TAMAMEN TAŞ"

"İhtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı dün yapıldı. Fakat vatandaşlarımız dağıtılan kömürün, kömürden çok taş olduğundan şikayet ediyorlar. Biz de bunu yerinde tespit etmek için geldik. Burada daha önce açılmış olan birkaç çuvaldan gelen görüntüler var. Olduğu gibi taş içeriyor. Kömürden çok çakıl ve taş var. Kömür diye gelen şeyler tamamen taş. Vatandaşa yardım diye dağıtılan çamur ve taş.

" İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARLA RESMEN DALGA GEÇİLMİŞ "

Türkiye'nin dört bir yanında yardım amaçlı olarak dağıtılan kömürlerin, kömürden çok taş içerdiğine dair şikayetler geliyor. Türkiye'nin dört bir tarafında ihtiyaç sahibi insan sayısı her sene artıyor. Biz 'Yardıma muhtaç insan sayısı neden bu kadar artıyor' diye düşünmek yerine 'Şu kadar sayıda insana, şu kadar kömür yardımı yaptık. Bu kadar gıda yardımı yaptık' diye bununla övünüyoruz. Ama asıl yapmamız gereken şey, kömür ve gıda yardımına muhtaç olan insan sayısını en aza indirmek. Bunun için mücadele etmeliyiz. Burada yakacak için bekleyen ihtiyaç sahibi insanlarla resmen dalga geçilmiş. Kömür yerine taş dağıtılmış. Aynı mağduriyet, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyelerde de yaşandı. 'Bütün emekliler bunu alsın. En az 15 bin lira olsun' diye teklifte bulunduk. Fakat AKP ve MHP oylarıyla bu teklif reddedildi. Bugün yardım alacağım diye ATM'lerin başına giden insanların büyük bölümü Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil oldukları için bu yardımı bile alamadılar. 5 bin lira bile onlara çok göründü."