İhracatçı birliklerine yönelik kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Eximbank kredilerinin, son dönemde günlük 100 milyon dolarlık limite ulaştığını belirterek, "Geçen seneyle karşılaştırdığımızda bugüne kadar kullandırdığımız krediler 15,8 milyar dolar, kredi artı sigorta." dedi.

Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, gelinen noktada Eximbank'ın kredi veremediğini iddia ederek, Helal Akreditasyon Kurumu kurulduktan sonra TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeye bakıldığında yıllar içinde değişen bir durum olmadığını savundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere ihracatın ise düştüğünü ileri süren Tarhan, "İhracatta rekor kırdık, diye övünüyorsunuz ama ithalat rakamlarına bakmaktan imtina ediyorsunuz. İhracat rekorları kırdığımız aylarda ithalatta da rekorlar kırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulmasına yönelik düzenlemeye ilişkin Tarhan, "Fuarlarda gerek fuar katılımcılarından gerek ziyaretçilerden gelir elde eden organizasyon firmalarına bu istisnayı getirerek neyi amaçlıyorsunuz? Bu düzenlemenin etki analizini yaptınız mı? Belediyeler ne kadarlık bir gelirden vazgeçmiş oluyor?" sorularını yöneltti.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'daki 13 organize sanayi bölgesinden 8'inin gelişme talebi olduğunu, üreticilerin, üretim için alan istediğini anlattı.

"Biz, dünyada aranılan bir marka haline geldik" diyen Kıvırcık, Türkiye'nin bir pazar payı gerçeği olduğunu dile getirdi.

Kıvırcık, "sanayicimiz üretiyor" realitesi üzerinden konuşulması gerektiğini vurgulayarak, ihracatçı meclislerini güçlendirmenin, sektörü güçlendirmek olduğunu vurguladı.

"Fuar alanını zabıtalarla basmak nedir"

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, ihracatı gerçekleştirirken en önemli sıkıntının, finansmana erişim olduğunu, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ni kurarak, bu yöndeki sıkıntıları bertaraf ettiklerini belirtti.

Talep çok fazla olunca sermaye yapısını güçlendirmenin gerekli olduğunun altını çizen Ban, Ticaret Bakanlığının oluru doğrultusunda ihracatçı birliklerinin yedek akçelerinin bir kısmını, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne aktararak, ihracatta finansmanın geliştirilmesi noktasında kaynak sağlandığını anlattı.

Türkiye'deki belediyelerin yüzde kaçının muhalefet partilerinde olduğunu soran Ban, "Bu kanunu çıkardığımızda AK Parti belediyeleri de etkileniyor. Sadece buradan CHP'li belediyelere bir mağduriyet çıkarmanıza gerek yok ki." dedi.

Ban, İstanbul'da mart ayında bir fuar gerçekleştirirken, bir belediyenin zabıtalarının fuar alanını bastığını ve uluslararası firmaların tabelalarını çektiklerini aktararak, olaya ilişkin videoyu komisyonun böyle bir usulü olmadığı için izletemeyeceğini söyledi.

Bunun, Türkiye'nin imajına aykırı olduğunu ifade eden Ban, "Fuar alanını zabıtalarla basmak nedir?" diye sordu. Ban, fuara 120 firma katılırken, bu baskın nedeniyle sadece 33 firmanın fuara devam ettiğini kaydetti.

Kredi kullanan ve sigorta programından yararlananlarda artış

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Eximbank kredilerine ilişkin, "Eximbank kredileri aslında son dönemde günlük 100 milyon dolarlık limite ulaşmış durumda. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda bugüne kadar 15,8 milyar dolar, kredi artı sigorta. Kredi kullanan müşteri sayımız da 10 bin 935'ten 11 bin 323'e, sigorta programından faydalanan müşteri sayısı da 5 bin 484'ten 5 bin 727'ye çıkmış durumda." bilgisini paylaştı.

Sene başında birtakım sıkıntılar yaşandığını dile getiren Turagay, "Ama şu anda açıldı, günlük 100 milyon dolarlık kredi kullandırılıyor." diye konuştu.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE) yüzde 95'inin ihracatçı birlikleri ve TİM'in, yüzde 5'inin ise Eximbank ortaklığında olduğunu kaydeden Turagay, şöyle devam etti:

"Şu anda da mevcut yapısıyla 1 milyar 461 milyon TL'lik bir öz sermaye var. Bu öz sermayeyle de kullandırılabilecek kredi, 23, 24 milyar TL civarında. Şimdi Hazine garantisi de alacağız inşallah. Buradan ilave bir kredi kullandırma imkanımız olacak. Bir şey daha yapıyoruz; Bankalar Birliği ile toplantı yaptık, ticari bankaların da bu sistem içerisinde yer almasını istiyoruz. Dolayısıyla yüzde 20 kadar bir pay da ticari bankalarımıza ait olacak, sermaye yapısı içerisinde. Öyle bir kurumsal yapıya kavuşturmak istiyoruz ki; İGE, önümüzdeki yıllarda da kurumsallaşmış, profesyonelliği herkes tarafından kabul edilmiş, doğrudan doğruya ihracatı destekleyen, ihracatta özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıran temel bir kefalet kurumu olsun. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. İhracatçı birliklerimizin topladığı yedek akçe dediğimiz kaynak, onlardan belli bir miktarın İGE'nin sermayesine eklenmesi şeklinde oluyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sermayeye tecavüz söz konusu değil. Zaten orada bir oran belirtilmemesinin temel sebebi; ihracatçı birliklerimizin ihtiyaçları söz konusu olursa, bir oran belirtildiğinde o oranın altında kalınması tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz."

Eximbank ve İGE'de yaptıkları programlarla yurt dışı katma değeri yüksek teknoloji yoğun sektörleri önceliklendirdiklerini açıklayan Turagay, bu konuda detaylı bir çalışmalarının olduğunu anlattı.

"Belediyelerin gelirlerini azaltmak için atılmış bir adım değil"

Fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların, ilan ve reklam vergisinden muafiyetine yönelik düzenleme hakkındaki eleştirilere ise Turagay, "Belediyelerin gelirlerini azaltmak için atılmış bir adım söz konusu değil. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşandığı için böyle bir düzenlemeye gidildi." karşılığını verdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan'ın, CNR'ın belediyeye 143 milyon lira borcunun olduğunu, bu nedenle böyle bir olayın yaşandığını söylemesi üzerine Turagay, geçmişe dönük bir düzenleme yapılmadığını bildirdi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise bu düzenlemenin, sadece CNR'ın talebiyle yapıldığını iddia ederek, bu durumu kuşkuyla karşıladıklarını, sadece yönetmelikle düzenlenebilecek bir konu olduğunu savundu.