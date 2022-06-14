İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama - Haberler

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İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün gerçekleştirdiği MYK toplantısında parti içi meseleler gündeme alındı. Gündem konularından birisi olan ve sığınmacılarla ilgili açıklamaları ile son olarak AK Partili kadın meclis üyesi Hacer Çınar ile aralarında geçen diyalogla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplantıdan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararı çıktı.

Kararın ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Tanju Özcan, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Tanju Özcan Bolu Politika Haberler

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