İHH ve STK Üyeleri İsrail'i Protesto Etti

İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine, 64 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırılar, Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor. İHH organizasyonunda saat 22.00'de Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Beytülmakdis Öncüleri Derneği üyeleri de saldırılara yönelik eylem gerçekleştirdi. Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları taşıyan grup, tekbir getirerek İsrail Hükümeti aleyhine sık sık slogan attı.

Eylem STK yöneticilerinin yaptığı konuşmaların ardından sona erdi