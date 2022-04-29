İhale yapıldığı sırada belediyeyi basan CHP İl başkanı hakkında suç duyurusu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesinde ihale yapıldığı sırada ihale odasının kapısını yumruklayarak içeri girmeye çalışan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, düzenlediği basın toplantısı ile Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan arsanın satışı ile ilgili kendisini eleştiren AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Katar'a cevap verdi. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in açıklamalarına yer veren Başkan Vidinlioğlu, "Sayın CHP İl Başkanı ihaleye alınmadığını, hakkının gasp edildiğini, Kastamonu halkının malının yağmalandığını, beytülmal diye gelenlerin devlet malını peşkeş çektiğini iddia edecek kadar izandan yoksun açıklamalar yapmıştır" dedi.

"Nezaketten yoksun olan CHP İl Başkanı hakkında suç duyusunda bulunduk"

2886 Saylı Devlet Kanunu'nun maddelerinin gayet açık olduğunu söyleyen Vidinioğlu, "Hukuktan bu kadar yoksun, hukuktan bu kadar bir haber açıklamalar gerçekten akla zarar" dedi.

İhalenin odasının gerçekleştiği kapıyı yumruklayarak CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in içeriye girmeye çalıştığını belirten Vidinlioğlu, "Her konuştuğunda ben nezaketli doktoru geri istiyorum' diyen Hikmet Erbilgin'in aynaya bakıp kendi nezaketini gözden geçirmelidir. İhalenin gerçekleştirildiği odanın kapısını yumruklayarak, daha sonra yüksek sesle açıklamalarda bulundu. Edep dersi vermek isteyenlerin önce devlet adabı öğrenmelidir. 'Hakkımızı gasp etti' diyor. Eğer hakkını gasp ettiysek adliye orada gidip şikayetçi olabilirsin. Biz o gün yaptıklarınla ilgili tutanağımızı tuttuk. Başvurumuzu da yaptık. Sayın savcılarımızı da göreve davet ediyorum. Biz kendisinden şikayetçi olduk" diye konuştu.

"Sen 240 dönüm yeşil alanı görmeyeceksin, 16 dönümlük araziye takılacaksın"

Millet Bahçesi'nin 240 dönüme tamamlamak için 60 dönüm söz verilen araziyi sahiplerine vermediğine işaret eden Başkan Vidinlioğlu, "Ben seçim öncesi 240 dönüm Millet Bahçesi diye söz vermiştim. Sözümü tutmak adına arazileri vermedim. Hatta milletin arazisi camisiz olmaz diye Ulu Camii de Millet Bahçesi'ne dahil ettik. Sen, 240 dönüm yeşil alanı görmeyeceksin, 16 dönümlük araziye takılacaksın. Sesin gözünde mi görmüyor. Hadi kulağın duymuyor ya da istediğini duyuyor istemediğini duymuyorsun, gözünde mi görmüyor. Millet Bahçesini ben yapacağım, yeşil alan olarak bırakacağım. Ama sen şehrin son yeşil alanı diye konuşacaksın" şeklinde konuştu.

"Senin para dağıtarak il başkanı olduğunu söylediler, neden buna açıklık getirmiyorsun"

CHP Belediye Meclis Üyesi Sibel Karakaş'ın MHP'nin seçim dönemi ürettikleri projeleri gündeme taşıdığını ve böyle bir şova izin veremeyeceğini aktaran Vidinlioğlu, "Sonuçta benim projelerimi bana satmaya çalışırsanız buna kim müsaade eder? Sizin projenin muhalefet tarafından öneri olarak geliyor. Bizim çok iyi bir proje ekibimiz vardı. Şehir plancıları bile hayran kalmıştı. Sizin seçmeninize bile saygınız yok. Seçim dönemimde bir tane broşür bile bastırmadınız. Sizin belediye başkan adayınız 'biz katalog yayınlayalım da bizden kopyamı çeksinler' dedi. Bu işleri çok sevmesem de Mustafa Öztürk sizin adayınız değil, merkez ilçe başkanının adayıydı. Merkezde seçim çalışmasına katılmadın. Seçimden sonra merkez ilçe başkanını gönderdin. Ondan sonra gelende gitti. Kadın kolları başkanın, gençlik kolları başkanın gitti. En son Belediye Meclis üyeniz gitti. Zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Para dağıtarak il başkanı olduğunu söyledi. Cevap vermedin. Eski vekilimiz Murat Demir sordu, ben sordum 'açıkla Hasan Baltacı'nın danışmanını' dedik. Cevap yok. Sendikadan merkez ilçe başkanının maaş aldığını söyledi. Cevap yok. Bize siyasi etik dersi vermek istiyorsun ama gelmeden önce kendi genel başkanın hakkında söylediklerin ortada" ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyelerde arsa sattı, onları da açıkla o zaman"

Kastamonu halkının yüzde 50'sinin teveccühü ile belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Vidinlioğlu, "Ben Kastamonu halkının yüzde 50 teveccühü ile göreve gelmiş bir belediye başkanıyım. Ne bu teveccühe laf söyletirim ne kendime laf söyletirim ne belediye meclis üyelerime nede Kastamonu Belediyesi'ne laf söyletirim. Bizi parsel parsel satmakla itham eden Hikmet Erbilgin, Araç Belediyesi de, Daday Belediyesi de, Cide Belediyesi de arsa sattı. Belediye arsa üretir satar. Özellikle pandemi döneminde gelirler bu kadar daralmışken" dedi.

"Siyaset yapacağım diye ortamı germek istiyorsan, bu doğru değil"

CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e Necip Fazıl Kısakürek'ten göndereme yapan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Sen edep yoksunusun. Ahlak yoksunusun. Rahmetli Necip Fazıl seviye belirtir diye, birisine kızdığında 'çukur adam' derdi. Sende siyasetinde çukur adam zaviyesinden yapıyorsun. Doğru şeyler yapmıyorsun. Siyaset yapacağım diye bu tarz şeylerin arkasına sığınıp ortamı germek istiyorsan, bende de laf çok. Bundan sonra sen bana bir şey söylersen ben sana misliyle cevap veririm. Bu lafların altında sen kalırsın. Ben seni siyasi terbiyeye davet ediyorum. Kastamonu Belediyesi ilk kez arsa satıyormuşçasına bu tarz lafları söyleyeceksin. Geçmiş dönemle ilgili tek laf etmeyeceksin. 100 dönüm arazi satıldı. Birde bana 'giderayak benden sonrası tufan diyor' diye ithamlarda bulunuyor. Hadi o zaman 'ben adayım' de. Var mı sende o delikanlılık çıkabiliyor musun karşıma?" diye konuştu.

"Erbilgin, CHP'nin çizgisinden uzak"

"Hikmet Erbilgin'in kendi geleneğinden süzülen sert bir muhalefet anlayışı var" diyen Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü çizgisi CHP çizgisi değil. Kendi seçmeninden de ciddi tepki var. Bana gelip 'Başkanım biz seni biliyoruz, seninle ilgili bir sıkıntımız yok' diyorlar. Kendi partiliniz olmayanlardan bu tarz sözler duymak güzel. Şehrin tanıtımı yönünde ciddi adımlar attığımı bundan sonrada atacağımı biliyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde iddiasız olmadım. Bu iddialarımı da gerçekleştirmeden bırakmadım. Ben Kastamonu'yu herkesin mutlu olduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir şehir olması hayalimi yaşatacağım. Bu yönde de çalışmalar yapacağım."

"Kimlerle yol yürüdün de geldin bu mirasın üzerine oturuyorsun"

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Katar'a da cevap veren Başkan Vidinlioğlu, "Nasıl geldiğin beni çok ilgilendirmez fakat 40 sene öncenin Ali Köse'nin mirasını yediğimi ima ediyorsun. 40 yıl önceyi hatırlıyorsun ama 2 ay önceyi hatırlamıyorsun. Sen hangi mirasın üzerine geldin. Görevi devraldığın il başkanı 'buna partiye çökme denir' diye açıklama yaptı. Tek kelam edemedin. Sen nerden geldin, kimlerle yol yürüdün, bu bağlantıların nedir? Dünya kadar emeği olan insanların üzerine emeksiz geldin oturdun. Ondan sonra beni miras yedilikle itham ediyorsun. Ahmet Katar milliyetçi tanınır ama onun dışında siyasetin kıyısında köşesinde görmedim. En azından Ahmet Katar'da bir üslup sorunu yok ama Hikmet Erbilgin baştan sona defo" ifadelerini kullandı.

"Sayın Ünlü, Tahsin Babaş arsa satarken sana ne zaman bir şey sordu, açıklar mısın"

Kendisini asıl üzenin AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü'nün açıklamaları olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Biz Genel Merkezimizin ve Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı'na halel getirecek hiçbir sözün ve hiçbir eylemin içerisinde olmam. Dün olmadım, bugün olmam, yarından olmayacağım. Çünkü önümüzde ki seçim devletimiz ve geleceğimiz için çok önemli. Onun için beraber yürüdüğümüz ittifak ortağımızla ilgili benden tek olumsuz söz duyamazsınız. Geçen gün sizin sormanız üzerine Doğan başkanın yaptığı açıklamalar beni üzdü. Doğan bey 'Bizim dönemimizde satışı yapılmamıştı' diye açıklama yaptı. Madem sizin döneminiz, bizim dönemimiz var. Bende bizim dönemimiz diye ifade edebilirim. 'Nefes alacağımız yerlerin kalması önemli' demiş. 240 dönüm Millet Bahçesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte yapıyoruz. Doğan beyin bunu bilmeme ihtimali yok. Şimdi soruyorum sizin döneminizde 100 dönüm arazi ve 17 daire satıldı. Dünya kadar da para geldi. Sevgili Doğan başkanım toplumun diğer dinamiklerini söylesen de bizde öğrensek. Ben bilmiyorum. Toplumun dinamikleri sözünü en çok kullanan benim. Fakat bu şehrin tamamını ilgilendiren bir mevzuda şehrin dinamikleri o zaman devreye girmelidir. Belediye kendi arsasını satarken şehrin dinamikleri neden karar versin? Belediye kendi iç organlarıyla kararını alıyor. Kaldı ki senin meclis üyelerinde buna 'tamam' demiş. Tahsin Bey döneminde de ticari konuta 'tamam' demişler. Bu herhalde satmak için ticari konuta dönüştürülmüş. Bizim de ihtiyacımız var satıyoruz. Baktık takiplisi çok güzel de bir rakama satılabilir sattık. Tahsin Babaş hangi sattıkları yeri şehrin dinamiklerine sordu. Hadi onu geçtim, Tahsin Babaş il başkanı olarak sana ne zaman bir şey sordu. Şimdi benden bekliyorsun. Bunları maksadını aşan, bir anda sorulmuş soruya bir anda verilmiş cevap olarak değerlendiriyorum. Doğan başkanın da maksadının bu olmadığını düşünüyorum. Onun için bunu AK Parti'nin kurumsal kimliğini dışarda tutarak Doğan başkanın şahsına verilmiş bir cevap olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum"

"Belediyenin borcunu 114 milyon liraya düşürdük"

Göreve geldiklerinde Kastamonu Belediyesi'nin 140 milyon lira civarında borcunun olduğunu şu anda pandemiye rağmen bu borcu 114 milyon liraya kadar düşürdüklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Biz belediyeyi aldığımızda 80 milyon gibi bir rakam açıklamıştık. Fatura kesilmeye devam ediyor. Sonradan gelen faturalarla 140-145 milyon seviyelerine çıktı. Pandemi döneminde milletimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Şimdi bir rutine bindiğimizi söyleyebilirim. Ama borçta da bir azalma var. Son basın toplantısında 114 milyona düşürdüğümüzü söylemişiz. Yani borçta bir 30-35 milyon azalma yapmıştık. Umarım bundan sonra daha da azaltırız. Belediyeye sabit gelir getirici yerlere ihtiyacımız var. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Politika