İğneada'da selde zarar gören bungalov evlerin inşaatıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'nin İğneada beldesi Sisli Vadi'de selde zarar gören bungalov evlerin ruhsata aykırı olarak inşa edilmesi nedeniyle işletme sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'nin İğneada beldesi Sisli Vadi'de selde zarar gören bungalov evlerin ruhsata aykırı olarak inşa edilmesi nedeniyle işletme sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir." - ANKARA