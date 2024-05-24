Iğdır'ın tarım, ticaret ve hayvancılık sorunları gündeme geldi

Dem Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'ın tarım, ticaret ve hayvancılıkta yaşadığı sorunları anlattı.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'ın sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Iğdır'ın sınır ticaretinin dezavantajlarını yaşadığını belirten Hun, "Yerel halk sınır kapılarından faydalanamıyor ve bu da işsizliğe neden oluyor." dedi.

Sınır geçişlerinde vatandaşların bazı engellemelere maruz kaldığını savunan Hun, sıkıntıların ilgili bakanlıkların girişimleriyle giderilmesi gerektiğini söyledi.

Dem Parti'li Hun, sınır kapılarının sadece şirketler için ticaret kaynağı değil, vatandaşlar için de gelir kapısı olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir coğrafyanın kaderini değiştirecek, 3 ülkenin birleştiği Iğdır sınırında serbest ticaret bölgesinin kurulması fikri bir an önce uygulanmalıdır. Türkiye, Ermenistan, İran ve Nahçıvan halkları için hayati derecede önemli olan serbest ticaret bölgesi, devletler arasında uluslararası ticaretin gelişmesine vesile olur." diye konuştu.

Iğdır'da tarımsal faaliyetlerde de sıkıntı yaşandığını ifade eden Hun, bilinçli tarım uygulamaları yapılamaması, nakliye maliyetlerinin yüksekliği ile hidroelektrik ve jeotermal enerji tesisleri nedeniyle Iğdır'da tarımsal faaliyetlerin durma noktasına geldiğini savundu.

Hayvancılıkta da sorunlar olduğunu anlatan Hun, küçükbaş hayvan üretiminde yüz ölçümüne kıyasla Türkiye'de birinci sırada yer alan Iğdır'ın mera ve yayla sorununun çözülmesi gerektiğini aktardı.