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Iğdır gündem: Erdogan: " 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

Politika Haberleri

Iğdır gündem: Erdogan: ' 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. '

Iğdır haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak."

"2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

"Doğalgazımız Rusya'dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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