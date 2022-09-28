Iğdır gündem: Erdogan: ' 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. '

Iğdır haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak."

"2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

"Doğalgazımız Rusya'dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "