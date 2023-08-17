Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapan firari zanlı yakalandı

Iğdır'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 10 yıl hüküm giyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Iğdır'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 10 yıl hüküm giyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 10 yıl kat'i hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs Melekli beldesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan G.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır Kapalı S Tipi cezaevine gönderildi. - IĞDIR