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Iğdır'da oy kullanma işlemleri devam ediyor

Iğdır'da oy kullanma işlemleri devam ediyor

Politika Haberleri

Iğdır'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

Iğdır'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

Iğdır'da Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri sabah 08: 00 saatlerinde başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemine devam ediyor. Vatandaşlar oy kullanmak için isimlerinin çıktığı okullara giderek oy kullanıyor. Oy kullanma işlemi saat 17: 00'a kadar devam edecek. Saat 17: 00'dan sonra oy verme işlemi biterek sayım işlemine geçilecek. Iğdır Ortaokulunda oy kullanmaya gelen Tufan Erdal, "Oyumuzu kullanmaya geldik. Ülkemiz için hayırlı olsun. Ortalık sanıldığı gibi değil. İnsanlar istediği yere verebiliyorlar, baskı yok" dedi. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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