Iğdır'da HDP İl Başkanlığı'nın tabelası çalındı

Iğdır'da kimliği belirsiz bir kişi, HDP İl Başkanlığı'nın girişindeki tabelayı çalarak çöp konteynerine attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

IĞDIR'da kimliği belirsiz kişi, HDP İl Başkanlığı'nın girişindeki tabelayı söküp, çöp konteynerine attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Elinde kesici aletle gelen şüpheli, pasaj içindeki HDP Iğdır İl Başkanlığı'nın girişindeki tabelayı uzun uğraşlar sonucu yerinden çıkardı. Pasajdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli beraberinde götürdüğü tabelayı, Rıza Yalçın Caddesi'ndeki bir çöp konteynerine attı. Vatandaşlar tarafından fark edilen tabela, HDP binasına getirilerek yetkililere teslim edildi ve yeniden asıldı.

HDP İl Başkanlığı suç duyurusunda bulunurken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.