İGDAŞ'ın Üsküdar Bulgurlu'daki arsası satışa çıkarıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'ın Üsküdar Bulgurlu'daki 14 bin 258 metrekarelik arsayı satışa çıkarmasına tepki gösterdi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İGDAŞ'ın arsa satış ilanını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Görevi, tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor? Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon TL yetmedi mi? İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak? Seçime aylar kala kaybedeceğinizi anladığınız için mi yangından mal kaçırır gibi İstanbulluların arazilerini satışa çıkartıyorsunuz?"