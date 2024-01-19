İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluşup, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti.

Ömerağa Mahallesi'nde kurulan semt pazarı esnafı ve vatandaşlarını ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Hatipoğlu, vatandaşların ve esnafın yerel yönetimlerden beklentilerini ve isteklerini dinledi.

Eskişehir'de pazar esnafının hizmet göremediğini, vatandaşların zor durumlarda kaldığını belirten Hatipoğlu, "Eskişehir'de kapalı pazar yeri ihtiyacı çok fazla ama görüyorum ki daha önceki yönetimler bu konuda çok duyarsız ve yetersiz kalmış. Biz esnafın halinden anlıyoruz ve onlar için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah 31 Mart seçiminden sonra siz değerli pazar esnafının böyle bir sıkıntısı kalmayacak. Sizlerle el ele vererek, Eskişehir'e hizmet belediyeciliğini getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Hatipoğlu, sınavlarına çalışmak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan üniversitelilere çorba ikramında bulundu.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlerin ricasını kırmayan Hatipoğlu, "Eskişehir'in soğuk havasında birlikte içtiğimiz sıcak çorba hem bedenimizi hem de gönüllerimize ısıttı. Tüm öğrenci kardeşlerime sınavlarında başarılar diliyorum." dedi.

Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda İl Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Buluşmada, yaklaşan yerel seçimler için koordinasyon planlaması hakkında görüş alışverişi yapıldı. Partili kadınlara seslenen Hatipoğlu, "Çok organize ve enerjik bir ekiple beraberiz, hepiniz harikasınız. Sizin gibi bir kadın kolları ile çalıştığım için çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Hatipoğlu, Eskişehir Kahveciler Odası ile Eskişehir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nı ziyaret etti.

Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleşen ziyarette esnafın yerel yönetimlerden beklediği destekler konuşuldu.

"Eskişehir'de Cumhur İttifakı ve AK Parti belediyeciliğinin zamanı geldi." diyen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de belediyeler esnafın fikirlerini almadan karar veriyor. Esnafla bir araya gelip, sorunlarını konuşmak ve onları dinlemek lazım. Ayrıca müşterinin, yani vatandaşın da mutlu olması için öncelikle dinlemek lazım. Esnaf rahatlayacak ki belediye ve Eskişehir büyüsün. Biz var gücümüzle esnaf ve vatandaşımız için çalışmaya hazırız."

Zeki Çoban da "Adaylığınız memleketimize ve şehrimize hayırlı olsun. Biz yerel yönetim ile merkezi hükümetin bir olmasını istiyoruz. Bizler üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız." dedi.

Eskişehir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hatipoğlu, bakkal ve bayi esnafı hakkında bilgiler aldı.