ICYF Başkanı Taha Ayhan, ırkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemini vurguladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, ırkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemine işaret ederek diğer STK'ler, inanç liderleri ve hükümetlerle ortaklıklar kurduklarını belirtti. Ayhan, tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, ırkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemine işaret ederek "ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'ler, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız. Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız." dedi.

ICYF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, 21 Eylül'de BM 78. Genel Kurulunun yan etkinliği olarak ICYF, Dinler İçin Barış ve Uluslararası İşbirliği Örgütü ve Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi işbirliğiyle düzenlenen "Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğe Ulaşmak İçin İnanç Perspektifinden Irkçılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Gençlerin Katılımı" başlıklı toplantıda konuştu.

Irkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemine işaret eden Ayhan, "ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'ler, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız. Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız. Taahhüdümüz herkes için refah elde etmeye kadar uzanıyor. Bunun için de anlamlı gençlik katılımının gücüne kesinlikle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, ırkçılığın "sınır tanımayan bir salgın" olduğunu, her yaştan, kültürden, etnik kökenden ve inançtan bireyleri etkilediğini belirtti.

Irkçılığın, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) 17 maddesinin gerçekleştirilmesindeki yolu tıkadığını söyleyen Ayhan, gençlerin olumlu değişimin arkasındaki itici güç olduğuna işaret etti.

Ayhan, "Biz ICYF olarak, barış kültürünü, kapsayıcılığı ve tüm kültürlere ve inançlara saygıyı teşvik eden eylemlere gençlerin aktif olarak katılımını önemsiyoruz. Bunun için de ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gençlerin öncülüğünde dikkate değer kampanyalar düzenliyoruz. Bu kampanyalar, farkındalığı artırmak ve hoşgörüyü geliştirmek için sosyal medyanın, sanatın ve toplumsal desteğin gücünü birleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ICYF'nin, gençlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde politika tartışmalarına katılımı için bir dizi etkinlik düzenlediğini belirten Ayhan, kendi topluluklarında ırkçılıkla mücadele etmek için gençleri gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan atölye çalışmaları ve eğitim oturumları düzenlediklerini de aktardı.

Ayhan, son zamanlarda artan Kur'an-ı Kerim'e ve Filistin'e yönelik saldırılara dikkati çekerek "Yıllardır halen çözülemeyen sorunlar var. Bu sorunların el ele verilerek çözülebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

???????ICYF Başkanı Ayhan, 18 Eylül'de "Yenilikçi Ortaklıklar Yoluyla Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması", 19 Eylül'de "İklim Hareketinde Gençlerin Merkezi Rolü ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Taahhütlerinin Hızlandırılması" ve 20 Eylül'de gençlere yönelik uluslararası başarılarını ve deneyimlerini paylaştığı çeşitli oturumlarda hitapta bulunmuştu.