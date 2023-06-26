ICYF Başkanı Ayhan: Geleceğin Liderleri Yönetici Programı'ndan olumlu geri dönüşler aldık

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gençlere ilham olması amacıyla düzenlenen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı'ndan (FLEP) olumlu geri dönüşler alındığını belirterek, "Programa katılan yabancı misafirlerimizin, Türkiye ile farklı diyaloglar geliştirmesine katkıda bulunduk." dedi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gençlere ilham olması amacıyla düzenlenen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı'ndan (FLEP) olumlu geri dönüşler alındığını belirterek, "Programa katılan yabancı misafirlerimizin, Türkiye ile farklı diyaloglar geliştirmesine katkıda bulunduk." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerinin çatı gençlik kuruluşu olarak faaliyet gösteren ICYF'nin düzenlediği FLEP'e, 5 ay boyunca Avusturya, İngiltere, Belçika, Norveç, Slovenya, Fas ve Karadağ'dan devlet başkanı düzeyinde liderler ve birçok önemli kurumun başkanı konuk oldu.

ICYF Başkanı Ayhan, gençlere ilham olması amacıyla düzenlenen programdan olumlu geri dönüşler alındığını kaydederek, dünya liderlerini ağırlayıp, onların deneyimlerini kendilerinden dinlemenin ve gün boyunca soru sorabilme fırsatının çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Bu dönemde ülkemizin de içinden geçtiği sınavlar oldu. Gelen konuklarımız, bu sınavlarla ilgili de dayanışma mesajları verdi" diyen Ayhan, bunun, diplomasiye olumlu katkı sağladığını aktardı.

ICYF Başkanı Ayhan, şöyle devam etti:

"Gençleri, gelecekte inşa edecekleri liderlik rollerine hazırlamayı, onlara kültürel, tarihsel, siyasi arka planlardan fikir ve tecrübe alışverişi olanakları sağlamayı amaçladık. Zannediyorum bunu başardık. Ayrıca ICYF, Türkiye'de yer alan uluslararası bir kuruluş ve ben başkanı olarak bir Türk vatandaşıyım. Bu anlamda programa katılan yabancı misafirlerimizin Türkiye ile farklı diyaloglar geliştirmesine de katkıda bulunduk."

FLEP'te 5 ay boyunca yabancı konuklar ağırlandı

Kamu kurumlarının yöneticileri ve özel sektörden üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen FLEP'in ilk konukları eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ile eski İngiltere Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon oldu.

Geleceğin Liderleri Yönetici Programı'na, eski Belçika Başbakanı Yves Leterme, eski Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier, eski OPEC Genel Sekreter Vekili Adnan Shihab-Eldin, eski Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılıktan Sorumlu AB Komiseri Franz Fischler, eski Norveç Başbakanı Kjell Bondevik, eski Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Liberal Enternasyonel Başkanı Hakime El Haite, United Nations Üniversitesi Rektörü David M. Malon, İslam Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası Genel Sekreteri Yusuf El Khalawi konuk olarak katıldı.