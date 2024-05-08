İçişleri ve Dışişleri Bakan Yardımcıları Katarlı yetkililerle görüştü

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al Khater ile Mersin'de bir araya geldi.

Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"nin, bugün Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanması töreni kapsamında kentte bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim ve Katar Devlet Bakanı Al Khater, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan heyet, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan yardımcıları Karaloğlu ve Serim ile Katar Devlet Bakanı Al Khater, daha sonra basına kapalı istişare toplantısında bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail- Filistin ihtilafı, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri ile ortak gündemdeki konular ele alındı.

Heyete, AFAD Başkanı Okay Memiş de eşlik etti.