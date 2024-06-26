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İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'i kabul etti Açıklaması

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Kırgızistan, terörle mücadeleden, karşı karşıya kaldığımız afet olaylarına kadar birçok meselede yanımızda yer aldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, " Kırgızistan, terörle mücadeleden, karşı karşıya kaldığımız afet olaylarına kadar birçok meselede yanımızda yer aldı." dedi.

Soylu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i Meclis'teki makamında kabul etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki tarihi bağlara işaret eden Soylu, ilişkilerin, her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu iradeyle sürekli geliştiğini ve hem Türk hem de Kırgız halkının bu durumdan büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın birçok meselede Türkiye'nin yanında olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Kırgızisan, terörle mücadeleden, karşı karşıya kaldığımız afet olaylarına kadar birçok meselede yanımızda yer aldı. Muğla ve Antalya'daki yangınlarda gece görüşlü helikopterlerin Türkiye'ye gelmesi için hem zatıaliniz hem İçişleri Bakanı'nız çok büyük bir katkı ortaya koydu. Bu helikopterlerin Türkiye'ye nakledilebilmesini temin edebilmek için büyük çaba sarffettiniz. Hatta Kırgızistan kendi ihtiyaçlarından olan kısmını da buraya nakletti. Bizim bunları unutabilmemiz mümkün değil. Aynı şekilde Maraş, Hatay depreminde karşı karşıya kaldığımız o zor süreç içerisinde bir aile bireyi nasıl davranıyorsa, aynı şekilde davrandınız."

Soylu, güvenlik konularında da Kırgızistan ile hareket ettiklerini, bu konularda Kırgızistan tarafının her zaman kolaylaştırıcı bir yöntem izlendiğini kaydetti.

Ruslan Kazakbaev de Türk halkı ile Kırgız halkının kardeş olduğunu, terörle mücadele başta olmak üzere bütün sorunlarda iki halkın yan yana durduğunu söyledi.

Gelecek yüzyılın, Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı olmasını dilediklerini ifade eden Kazakbaev, şöyle konuştu:

"İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Birileri seviniyor, belki de dünyada birilerini rahatsız ediyoruz ama inşallah büyük işler yapılacak. Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye hiçbir zaman yalnız değil. Kırgızistan olarak her zaman yanınızdayız. Bu işbirliğimiz çeşitli kurumlarımız aracılığıyla devam ediyor. Bunları da geliştireceğiz."

Kazakbaev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaz ülkelerini ziyaret edeceğini, Kırgız halkının da bu ziyareti büyük bir heyecanla beklediğini sözlerine ekledi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Politika

Süleyman Soylu Milletvekili Kırgızistan İstanbul AK Parti Ankara Güvenlik Dış Politika Politika Haberler

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