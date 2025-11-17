İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, küresel ölçekte, düzensiz göçün kamu güvenliğini en çok tehdit eden unsurlar arasında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin düzensiz göçün en fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bakan, bu meselenin "ensar-muhacir" meselesine indirgenemeyeceğini anlattı. Bakan, "Bu, Türkiye'nin bekası ve ulusal güvenliği bakımından değerlendirilmelidir. Size bakarsanız durum güllük gülistanlık ama durum hiç böyle değil." dedi.

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısının dünya ortalamasının altında olduğunu söyleyen Bakan, "Bu, birkaç sene sonra Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin büyük çoğunluğunun Türkiye'de kalacağını gösteriyor. Nüfus artış oranını da hesap ederseniz, neredeyse 3-5 sene sonra, bugün ne kadar Suriyeli varsa o kadar Suriyeli kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise Türkiye'de halen kadınların öldürüldüğünü, bu konuda yeterince önlem alınmadığını savundu.

Bakan Yerlikaya'nın sunumunda Türkiye'nin huzurundan bahsettiğini aktaran Ayan, "Türkiye'nin huzuru halkın iradesini gasp ederek, anayasal hakkını arayanlara karşı kolluğunuzu dizerek olmaz. Türkiye'nin huzuru 2911 sayılı yasayı ayaklar altına alarak olmaz." diye konuştu.

Ayan, Yerlikaya'ya, "Sizden beklentimiz, en önemli göreviniz olan Türkiye'nin iç huzuru ve toplumsal barışı sağlayacak, koruyacak hassasiyette davranmanızdır." dedi.

"Polislerimizin bir meslek kanunu olmalı"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Adalet Komisyonunda görüşülmesini eleştirdi.

Polislerin büyük sıkıntıları varken Bakanlığın bütçe teklifinde bununla alakalı hiçbir şey olmadığını savunan Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık polislerimizin bir meslek kanunu olmalı. Bunu el birliğiyle hazırlayalım. Artık polislerimiz zulüm görmesin. Kağıt üzerinde '12/36' çalışan polislerimiz fiilen '12/12' çalışarak insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya. Haftada 72 saatlik bir çalışma oranı var. Bu çalışma düzeni maalesef modern bir kölelik düzeni haline gelmiş Sayın Bakanım. O bakımdan polislerimizin mutlak surette haklarının hukuklarının korunması lazım."

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, bütçelerin devletin vatandaşına nasıl baktığını, güvenlik anlayışını ve insan hayatına verdiği değeri yansıttığını söyledi.

Suçla mücadelede üzerine değerlendirmelerde bulunan Şahin, İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından neredeyse her gün "Hollywood filmlerine taş çıkartan" görüntülerinin paylaşıldığını kaydetti.

Şahin, "Biz soruyoruz, bu kadar çok operasyon yapılıyorsa neden suç oranları düşünmüyor? Neden uyuşturucu kullanımı son 10 yılda bu kadar yaygınlaştı? Neden organize suç örgütleri, mafya yapılanmaları yeniden güç kazandı? Neden vatandaşımız kendini güvende hissetmiyor? " sorusunu yöneltti.

Bakan Yerlikaya'nın sunumunda uyuşturucuyla mücadelede "önleme eğitiminin" önemine dikkati çektiğini ve buna sonuna kadar katıldığını aktaran Şahin, "Ortaokullardan başlamak kaydıyla rehberlik derslerinde uyuşturucuyla mücadelede zorunlu bir eğitim olarak verilmeli. Milli Eğitim Bakanlığıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla entegre bir şekilde bu çalışma yürütülmeli ve bunun takibi de bizatihi sizin tarafınızdan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmalı." dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İçişleri Bakanlığının suçun önlenmesi, suç ve suçluyla mücadele konusunda çok önemli görevleri yerine getirdiği söyledi.

Erbaş, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının "lider Türkiye"nin inşası için önemli olduğunu belirtti.

Hedeflerinin terörsüz, huzurlu, güvenli bir Türkiye olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim anlayışımız, 'önce ülkem ve ay yıldızı bayrağım' diyerek her şartta milli duruşumuzdan asla taviz vermemektir. Bizim varlık sebebimiz, onurla dalgalandırdığımız bayrağımız, ezanımız, hür milletimiz, hür, bağımsız Türkiye'dir. Amaç, net ve bellidir, bu ülkenin tek evladı bile terörün şiddetinin ve suçun hedefi olmayacaktır. Hiçbir güç milletimizin huzurunu bozmayacak, hiçbir tehdit milletimizin iradesini sınamayacaktır." diye konuştu.

Erbaş, Türkiye'nin şehitlerine, gazilerine ve şehit yakınlarına her zaman sahip çıktığını, sahip çıkmaya da devam ettiğini vurguladı.

Bu topraklarda özgürce yaşanabilmesini ve bayrağın dalgalanmasını şehitlere ve gazilere borçlu olunduğunu vurgulayan Erbaş, "Bu anlayışla şehit çocuklarımızın tamamına istihdam hakkı verilmesi, gazilerimize ilave istihdam sağlanması, ayrıca terörle mücadelede yaralandığı halde gazi sayılamayanların da gazi hakkının mutlaka verilmesini talep etmekteyiz." sözlerini sarf etti.

Erbaş, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli arasında ciddi maaş farkı olduğunu dile getirerek, bu farkın ortadan kaldırılmasının önemli bir motivasyon desteği sağlayacağını söyledi.

"Türkiye, vatandaşının canını koruyacak kadar güçlü bir devlettir"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye'nin artık terörle anılan bir ülke değil, terörsüz bir geleceği inşa eden, güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede son yıllardaki gelişmelere değinen Açıkkapı, Türkiye'nin bugün sadece terörü değil, terörün beslendiği iklimi de yok ettiğini belirtti.

Açıkkapı, toplantıda muhalefetin eleştirilerine de değinerek, "Denildi ki 'Türkiye bir güvenlik devletine döndü'. Hayır, Türkiye bir hukuk devletidir ama Türkiye aynı zamanda vatandaşının canını koruyacak kadar güçlü bir devlettir." diye konuştu.

Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bugün terör örgütlerinin beli kırıldıysa, organizen suç örgütleri yok olduysa, uyuşturucu baronları yakalanıyorsa, Türkiye'nin dijital vatanı korunuyorsa, göç yönetiminde model ülke olunmuşsa bu başarı sadece bir siyasi aklın değil bir devlet iradesinin, bir millet kararının eseridir. Buradan samimiyetle ifade etmek istiyorum, bu bütçe tabii ki sadece rakamlardan, istatistiklerden ibaret değildir. Bu bütçe, aynı zamanda Türkiye'nin huzur bütçesidir. Bu bütçe, evladını güvenle okula gönderen annenin bütçesidir. Bu bütçe, gece yarısı devriye gezen polisimizin bütçesidir. Bu bütçe, dağda nöbet tutan jandarmamızın bütçesidir. Bu bütçe, sınırda vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin bütçesidir ve en önemlisi bu bütçe 86 milyonun geleceğe yansımış bütçesidir."