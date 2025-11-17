İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491'dir. Bunların 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakilerdir." dedi.

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Bakanlık olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tesis etmek için terör ve organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla büyük bir mücadele içinde olduklarını ancak en önemli sorumluluk alanlarının başında trafik güvenliğinin geldiğini belirtti.

Bir yaşam meselesi olan trafik konusunu, siyaset üstü bir kavram olarak gördüklerini ifade eden Yerlikaya, "Sadece geçen yıl kara yollarımızda meydana gelen kazalarda 6 bin 351 canımızı yitirdik. 385 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Yani günde 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, kasten öldürme suçundan 3 kat, uyuşturucuya bağlı ölümlerden 19 kat daha fazla can kaybı demek. Bu, kabul edilebilir bir sayı değil." dedi.

Yerlikaya, bu sayıların, sıradan bir istatistik olmadığına dikkati çekerek, bunun her birinin bir can, yuva, yarım kalan bir bayram olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"2023'te günde 17,9 insanımızı yitirmiştik. Denetimlerimizi ilk etapta yüzde 50 artırdık. 83 milyondan 124 milyona çıkardık. İdari işlem sayımızı yüzde 44 artırdık. Bu yoğun denetimlere rağmen bir yıl içinde ölüm oranlarını sadece 0,5 azaltabildik. Bu, 197 can demek. Yani 197 daha az can kaybı yaşandı. Önemli mi? Elbette. Yeterli mi? Hayır."

Bakan Yerlikaya, 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı ölümleri ve ciddi yaralanmaları yüzde 50 azaltma, 2050 yılına gelindiğinde ise trafikte sıfır can kaybına ulaşma hedefini anımsatarak, bu amaçla denetim sayılarını ve trafik ekip sayılarını artırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bu yılın ilk 10 ayında denetim sayısının 138 milyonu aştığı bilgisini veren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kabine dönemimizde ise emniyet trafik ekip sayımızı yüzde 18 artırarak 5 bin 128'den 6 bin 59'a, jandarma trafik ekip sayımızı ise yüzde 94 artırarak 1316'dan 2 bin 553'e çıkardık. Ancak bu yılın ilk 8 ayında maalesef 3 bin 964 vatandaşımızı yine trafik kazaları nedeniyle kaybettik. Denetimleri artırıyoruz, eğitimler veriyoruz, farkındalık kampanyaları düzenliyoruz ama yetmiyor çünkü bir eksik var. O da caydırıcılık. O eksik devam ettiği müddetçe maalesef bir bir eksilmeye devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya, geçen yıl ölümlü trafik kazalarında 7 bin 741 kural ihlalinin yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların yüzde 84'ü 5 ihlalden kaynaklanıyordu. Bunlar, hız ihlali, şerit izleme ve değiştirme, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Geçen yıl günde 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle toprağa verdik. Günde neredeyse 4 vatandaşımızı şerit izleme ve değiştirme ihlalinden dolayı kaybettik. 3 günde bir kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için bir canımızı yitiriyoruz. Tablo bu kadar acı ve net."

Son 6 yılda "dur" ihtarına uyulmadığı için güvenlik güçlerinden 9 şehit verildiğini, 16 da gazi olduğunu bildiren Yerlikaya, bunun yanı sıra yine son 6 yılda, sadece "dur" ihtarına uyulmadığı için 20 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Yerlikaya, bunun sebebinin, bu kural ihlalinin 2 bin 167 lira cezası olması olduğunu söyledi.

AK Parti Grubu tarafından verilen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaştığı zaman 2026 yılında işlem sayılarının en az yüzde 75 azalacağını dile getiren Yerlikaya, kurtarılmış can sayısının da çok yukarıya gideceğini anlattı.

Göç yönetimi

Bakan Yerlikaya, göçün bütün insanlığın ortak konusu olduğunu belirterek, Türkiye'nin göç yönetiminde tüm dünyaya örnek bir irade ve insanlık duruşu sergilediğini dile getirdi.

Kendileri için göçün sadece bir idari süreç değil, insan onurunu korumak, kamu düzenini tesis etmek ve medeniyet anlayışını yaşatmak olduğunun altını çizen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Göç politikamızı düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş, entegre sınır yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele, uyum ve iletişim dahil göç yönetimini ilgilendiren tüm alanları kapsayan bütüncül bir stratejiyle yürütüyoruz. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda, tüm kurumlarımızın eşgüdüm içinde çalıştığı bir süreçte, hem insani hem de güvenlik boyutlarını dengeleyen bir model oluşturduk.

31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491'dir. Bunların 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakilerdir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 şahıs tutuklanmıştır."

Türkiye'nin göç yönetiminde aynı zamanda teknolojiyi sahaya taşıyan, yenilikçi çözümleriyle dünyaya örnek ülke olduğunu belirten Yerlikaya, 81 ilde 375 Mobil Göç Noktası aracının da aktif görev yaptığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla İçişleri Bakanlığı teşkilatında görev yapan toplam 688 bin 672 personel bulunduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bunların 352 bin 859'u Emniyet Teşkilatında, 216 bin 387'si Jandarma Genel Komutanlığında, 10 bin 28'i Sahil Güvenlik Komutanlığında, 48 bin 365'i güvenlik korucusu olarak, 61 bin 33'ü Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmaktadır. Bu büyük aile, Türkiye'nin her köşesinde 7 gün 24 saat görev başındadır. Her biri huzurun, güvenliğin ve kamu düzeninin teminatı olarak büyük bir adanmışlıkla çalışmaktadır."

(Bitti)