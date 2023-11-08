İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen ve amaçlarına ulaşmak için bunları meşru gören anlayışı, devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna, güvenliğine ve insanlığa tehdit olarak görüyor;

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen ve amaçlarına ulaşmak için bunları meşru gören anlayışı, devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna, güvenliğine ve insanlığa tehdit olarak görüyor; milli birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik gelişmemizi tehdit eden terörle mücadeleyi, hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken milli bir politika olarak değerlendiriyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kara para ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik İçişleri Bakanlığınca yürütülen operasyonlardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akay, "Bakan olduğunuz andan itibaren bu konuyla ilgili özel operasyonlar oluyor, çok yoğun bir çalışma var, görüyoruz. Bütün halkımız da bunu görüyor. Hepimiz de bu operasyonları, çalışmaları destekliyoruz. Emeği geçen bütün güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Bu mücadele sonucunda eğer sonuç alabilirsek gri listeden çıkacağız, sonuç alamazsak kara liste önümüzde duruyor." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütleriyle mücadelenin de yoğun şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Akay, "Kara para aklamayla alakalı son zamanlarda bazı sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonları görüyoruz. Fakat onların arkasındaki kişilere de ulaşmak lazım. Onların arkasında kimler var? Bunlar görünür yüz. Bu yüzlerin kullanıldığı da aşikar. Oralara kadar bu operasyonun ulaşması ve tüm suçluların yakalanması halkımızın beklentisidir." diye konuştu.

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, mültecilere karşı Türkiye'deki ırkçı söylemi bir an önce bitirmek gerektiğini ifade ederek, "Mülteci meselesinin çözümü mültecilere karşı nefret söylemiyle, ayrılıkçı yaklaşımla, ayrımcılıkla değil; mülteci haklarının gerçek anlamda savunulmasıyla mümkün." dedi.

Mülteci meselesinin çözümünün Suriye'nin demokratikleşmesiyle mümkün olduğunu anlatan Temelli, ayrıca Avrupa'ya gitmek isteyen Türkiye'deki düzensiz göçmenlerin önünün açılması için Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, son dönemlerde güzellik salonları üzerinden kara para aklayan çetelerin türemeye başladığının altını çizerek, "Bu güzellik salonlarının dışarıdan ithal ettiği kozmetik ürünlerde de bir uyuşturucu var. Bunu da herkes biliyor, söylüyor. Bizim bildiğimizi, sokaktaki insanların konuştuğunu sizin birimlerinizin bilmemesi mümkün değil. O bakımdan çok ağır bir yükün altına girdiniz. Bütün siyasi partilerin üzerinde hassasiyetle durduğu konu uyuşturucuyla mücadeledir. Bu konuda bizler elimizden geleni yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör demokrasinin en büyük düşmanıdır"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İçişleri Bakanlığının, her vatandaşın doğumdan ölüme tüm süreçleriyle ilgili geniş bir hizmet alanına sahip olmasının yanı sıra esasen Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin temin edilmesinde büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Toplumsal ihtiyaçların başında huzur ve güvenliğin geldiğini; güvenliğin olmadığı yerde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesel ve uluslararası alanda artan güvenlik riskleri ve tehditleriyle karşı karşıyadır. Sınırlarımızdaki terör tehdidinin yanı sıra çatışma ve istikrarsızlık kaynaklı düzensiz göç riski, egemenlik haklarımızı ihlal girişimleri, çatışma potansiyeli taşıyan diğer bölgesel gelişmeler Türkiye'nin güvenliği için teyakkuz halinde olunmasını gerekli kılmaktadır. Terör bir insanlık suçudur ve demokrasinin en büyük düşmanıdır. Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen ve amaçlarına ulaşmak için bunları meşru gören anlayışı devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna, güvenliğine ve insanlığa tehdit olarak görüyor, milli birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik gelişmemizi tehdit eden terörle mücadeleyi, hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken milli bir politika olarak değerlendiriyoruz."

"Canınızı o kadar acıtmış ki hala unutmadınız"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirerek, "Sizden önceki İçişleri Bakanının problemli üslubunu, karmaşık işlerini, hukuk tanımazlığını bilmeyen, görmeyen kalmadı. Nerede bir çete lideri var, Soylu'yla fotoğrafı var. Nerede bir mafya yapılanması var, Soylu'yla ilişkisi var. Nerede bir tarikat var, Soylu'yla bağlantısı var. Nerede bir kara paracı var, arkasında Soylu bağlantısı var." diye konuştu.

Erdem'in sözlerine AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin tepki gösterdi. Yegin, "Önceki bakanlıkların bütçelerinde de geldiniz, gittiniz, 'Soylu' dediniz, bugünkü Bakanlığın bütçesinde de durmadan 'Soylu' diyorsunuz. Evet, 'Soylu' fitnenin sadece asayiş yönüne değil, ideolojik yönüne de baskı yapmış bir adamdı, üzerine gitmiş bir adamdı. Canınızı o kadar acıtmış ki hala unutmadınız, unutamayacaksınız." dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de bireysel silahlanmanın gün geçtikçe arttığını, olaylarda kullanılan her 10 silahtan 9'unun ruhsatsız olduğunu iddia ederek, bu konuda tedbir alınması gerektiğini ifade etti.