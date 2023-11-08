İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İçişleri Bakanlığının devletin en önemli bakanlıklarından birisi olduğunu; devleti ve milleti korumanın en temel görevi olduğunu söyledi.

Özellikle son 6-7 yıldır Türkiye'de mafyalaşmanın, çeteleşmenin, uyuşturucu ticaretinin, ekonomik yolsuzlukların, silahlanmanın, kadın cinayetlerinin, insan ve göçmen kaçakçılığının adeta patlama yaptığını öne süren Karakoz, nerdeyse her gün en az bir kadın cinayeti ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Türkiye'nin "uyuşturucu baronlarının ticaret ve saklanma merkezi haline geldiğini" iddia eden Karakoz, şunları kaydetti:

"Eski İçişleri Bakanı'ndan sonra atanan yeni İçişleri Bakanı'nın görevlerini yerine getiriyor olması, suç ve suçlu ile mücadelede ivmenin artması takdir toplayan bir mesele haline gelmiştir. Güvenlik politikaları, suç ve suçlu ile mücadele bakandan bakana değişmemeli, suç ve suçlu ile mücadeleden kim bakan olursa olsun gram taviz verilmemelidir. Yargıda, emniyette, orduda, milli eğitimde, milli savunmada ve dış politikada uygulanan politikaların süreklilik arz etmesi, kişiden kişiye değişiklik göstermemesi gerektiği açıktır."

Karakoz, polislerin çalışma koşullarının düzeltilmesinin, uzman çavuşların hak ettikleri kadroların verilmesi gerektiğinin önemine işaret ederek; kadın cinayetlerinin önlenmesi için çalışma yapılmasını istedi; İstanbul Sözleşmesinin geri getirilmesi gerektiğini ifade etti. Karakoz, "Uyuşturucu ile yapılan mücadele hız kesmeden ve artarak devam etmelidir. Nerede bir baron nerede bir kara para aklayıcısı varsa gereği hemen yapılmalıdır." dedi.

HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Türkiye'nin, Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 Raporu'nda en kötüler ülkeler arasında yer aldığını öne sürdü.

Tiryaki, "Bu konuda neler yapacağınızı hep birlikte göreceğiz. Bir süredir suç örgütlerine yönelik operasyonlar çarşaf çarşaf yayınlanıyor ama eğer uluslararası raporlarda Türkiye'nin durumuna dair herhangi bir göstergede değişiklik olmazsa, emin olun, bütün dünya bunu sadece bir gösteriş olarak algılayacaktır." diye konuştu.

Tiryaki, yerel yönetimlere kayyum atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, buna son verilmesi gerektiğini savundu.

"Parti olarak memnuniyet duyuyoruz"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, "Bakanlığınızın özellikle spekülasyonlardan ve tartışmalardan uzak, sadece görev alanına odaklı çalışmasından parti olarak memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir göç sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Çömez, sınır güvenliği konusunda alınan tedbirlerle göç sorununun çözülemeyeceğini dile getirdi. Çömez, "Özellikle dış politika konusunda hükümetin pozisyonunun sınır güvenliği kadar önemli olduğunu ve göçle ilgili sorunların çözümü için çok değerli olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Ege sahillerinin FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış yaptığı çok önemli bir nokta olduğunu kaydeden Çömez, zengin FETÖ mensuplarının yatlarla Türkiye'den kaçtığını, bu konuda tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Çömez, 400 bin dolar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesinin de yanlış olduğunu belirterek, uygulamanın, Avrupa ülkelerindeki örneklerine göre hayata geçirilmesinin daha doğru olacağını savundu.

"Terörle mücadeleden geri dönüş yoktur"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelir gelmez terör örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, göçmen kaçakçılarına ve organize suç örgütlerine karşı üstün görev bilinciyle, kararlılıkla ve başarıyla yürüttüğü operasyonların takdirle takip edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya ve çalışma arkadaşlarını tebrik eden Kalaycı, "MHP olarak verilen mücadelede her an sizlerin yanındayız." dedi.

Kalaycı, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki hain işgal girişiminden sonra terörle mücadele anlayışına yeni bir istikamet kazandırıldığını, terörü kaynağında yok etme ve savunma yerine taarruz stratejilerinin kararlılıkla uygulandığını vurguladı.

Türkiye'nin terörün kökünü kurutmak için kararlı bir mücadele yürüttüğünü, güvenlik güçlerinin destan yazdığını söyleyen Kalaycı, "Terörle mücadeleden geri dönüş yoktur. Küresel emperyalizmin, yeminli Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış etki ajanları bunu iyi bilmelidir." diye konuştu.

Kalaycı, belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyum atanmasına ilişkin eleştirilere de tepki göstererek, "Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, milletimizin imkan ve kaynaklarını terör örgütüne aktaranları görevden almayacaksınız da ne yapacaksınız? Ne demokrasi ne özgürlük ne de insan hak ve hukuku terörün banisi ve bahanesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, güvenlik güçlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda son iki yılda çok önemli düzenlemeler yapıldığına dikkati çekerek, "İnşallah, kamuda birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi de sağlanacaktır." dedi.

"Yeraltı zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmaya başladık"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, AK Parti iktidarları döneminde terör ve teröristlere yönelik amansız bir mücadele verildiğini söyledi.

Terörü Türkiye'nin gündeminden indirdiklerini ifade eden Açıkkapı, "Terör yuvalarını, inlerini yerle bir ettik. Terörün belini kırdık ve bugün terör odaklarının yuvalandıkları bölgelerde yeraltı zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmaya başladık. Cari açığımızın büyük bir kısmı enerji alanından geliyor. Petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlı olan ülkemizin son gelişmelerle birlikte özellikle cari açığımızı önlemeye yönelik çok ciddi kaynaklar oluşturacağını görüyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesinin sürdüğünü vurgulayan Açıkkapı, uyuşturucu ile mücadelenin de azim ve kararlılıkla devam ettirildiğini belirtti.

Açıkkapı, "Türkiye, uyuşturucu satıcılarının yol geçen hanı değildir. Uyuşturucuyla mücadele dünden bugüne en etkin bir şekilde yürütülmektedir." diye konuştu.