İçişleri Bakanlığından, 'Türkiye'nin göç politikasına' ilişkin videolu paylaşım

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından " Türkiye'nin göç politikası ve bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin" video paylaştı.

"Temel Stratejimiz: Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş" ifadeleriyle paylaşılan videoda, Suriye'de yaşanan iç savaşta en az 500 bin sivilin hayatını kaybettiği, 14 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiği hatırlatıldı.

"İkinci Dünya Savaşından bu yana görülen en büyük insani kriz" olan Suriye iç savaşında 6,7 milyon insanın ülke içinde evini terk etmek zorunda kaldığı, 6,8 milyon kişinin ise diğer ülkelere sığındığı aktarılan videoda, Türkiye'ye yönelen göç hareketlerinin daha sistemli yönetilmesi adına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun yürürlüğe konularak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu bildirildi.

Videoda, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Türkiye'ye, Suriye'nin Aynularab bölgesinde terör örgütleri PYD ve DEAŞ arasındaki çatışmalar nedeniyle 194 bin 290 kişinin sığındığı, bu gelişlerin ardından Suriyelilerin Türkiye'deki yasal statülerini tanımlayan Geçici Koruma Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği belirtildi.

Suriyelilerin başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimleri ile hak ve yükümlülüklerinin yönetmelikle düzenlendiği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 81 ildeki taşra teşkilatının operasyonel hale getirildiği, kişisel verilerin tutulduğu "GöçNet" veri tabanı sistemi kurulduğu da videoda anlatıldı.

Türkiye'nin başlattığı operasyonlar

Düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğinin arttırılması için Suriye sınırına yapılan 911 kilometrelik güvenlik duvarının 2020'de tamamlandığı hatırlatılan videoda, buralarda elektro optik kule, sınır aydınlatması ve devriye yolları çalışmalarının hızla devam ettiğine yer verildi.

Videoda Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin saldırılarına karşı başlattığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarına ilişkin veriler de paylaşıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarla bölgede hayatın normalleştirilmesine yönelik yoğun çabalar sonucunda, Türkiye'ye gelebilecek 6 milyon kişinin Suriye içinde tutulmasının sağlandığı, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 10 milyona ulaşmasının engellendiği aktarıldı.

Düzensiz göçmen sayısı geçen yıl 163 bine geriledi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde AFAD koordinasyonunda 12 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle başlatılan briket ev projesine değinilen videoda, sınırda inşa edilen güvenlik duvarları ve etkili sınır tedbirleri de anlatıldı.

Türkiye içindeki etkili tedbirler sonucunda 1,4 milyon düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedilen videoda, "2019 yılında 454 bin yakalama ile zirve noktasına ulaşan düzensiz göçmen sayısı, etkili sınır tedbirleri, ülke içinde etkili yakalama ile birlikte yüksek sınır dışı oranları sayesinde, ülkemize yönelik baskının azaltılması sonucu 2020 ve 2021 yıllarında ciddi bir biçimde azaldı ve 2021 yılında 163 bin seviyesine geriledi." ifadelerine yer verildi.