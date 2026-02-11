İçişleri Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

İçişleri Bakanlığına getirilen Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

İçişleri Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar ve Halit Yerebakan, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, bakan yardımcıları ile bakanlık yetkilileri katıldı.

Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, Çiftçi'yi tebrik ederek, "Allah hayırlı, uğurlu etsin. Kalben dua ediyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, milletin huzuru, güvenliği, esenliği için gece-gündüz demeden 685 bin İçişleri ailesinin ferdiyle beraber canla başla çalışacağına yürekten inandığını belirten Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde bize tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim, şükranlarımı arz ediyorum. 20 Kasım 1990'da, 22 yaşında kaymakam adayı olarak bu Bakanlığa geldim. 35 yıl bitti, 36. yıldan gün aldım. O günden bugüne cansiperane mülki idare amirliğinin çeşitli noktalarında hizmet ettik." diye konuştu.

Yerlikaya, ömrün, sınanmalarla geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bazen makamla sınanıyor ama bazen de bu görevlerden 'tamam, buraya kadar, teşekkür ediyoruz' denildiği zaman da yine sınanmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bize ilk Başbakanlığı döneminden itibaren vermiş olduğu Genel Müdürlük, 5 ilde valilik ve bu Bakanlıkta da nihayetinde Bakan olarak çalışıp, aziz milletimizin desteğini ve duasını alıp bütün arkadaşlarımızla beraber bir takım olarak, bir aile olarak çalışıp yüz akıyla da ayrılmak şükürler olsun ki bize nasip oldu."

Yerlikaya, Çiftçi'nin de aynı aşkla, heyecanla, milletin desteğini, duasını alarak yüz akıyla zamanı geldiği zaman görevi teslim edeceğine inandığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ailesinin her bir ferdine müteşekkir olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Hayır olan işlerin her birini ben sizden biliyorum. Eğer bir sıkıntı veya daha iyi olmamız gereken bir mesele varsa sorumlu, vebal benim dedim her fırsatta, bunu da hep sizlerle paylaştım. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir takım, büyük bir uyum gösterdik." açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, ailesine de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal çevremi hep ihmal ettim. Düğünlere gidemedim, derneklerine gidemedim, cemiyetlerine katılamadım. Ama hep millet için, devlet için dedim. Onlar da hep bizi mazur gördüler. Beraber güzel işler yapıldı. Ama şimdi bana göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteğin daha da mislini sevgili Bakanım, değerli meslektaşım, değerli hemşehrim Mustafa kardeşime de yapacağınızın inancıyla görevi ona tevdi ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin."

"Bu günleri gösterdiğinden dolayı da Cenabıhak'ka çok şükrediyorum"

Mustafa Çiftçi de Yerlikaya'nın zamanında güzel hizmetleri olduğunu ifade ederek, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.

Kaymakam olarak başladığı mesleğinde bugün itibarıyla 30'uncu yılına girdiğini anlatan Çiftçi, "Allah nasip kısmet etti bu günleri de gördük. Bu günleri gösterdiğinden dolayı da Cenabıhak'ka çok şükrediyorum. Hazreti Süleyman'ın duasıyla 'Bu bana Rabbimin bir lütfu' diyorum. Benim bir başkalarından üstünlüğümden, onlardan daha yetenekli, kabiliyetli olduğumdan değil, bu Rabbimin bana bir lütfu olduğundan dolayı Cenabıhak bana lütfetti bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Ben zat-ı devletlerine bu görevi bana tevcih, tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçi, "Bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim, gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle." ifadesini kullandı.

Yerlikaya'ya yaptıkları değerli hizmetlerden ve bugüne kadar kendilerine Bakanlığı döneminde öğrettiklerinden, yol gösterdiklerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çok şey öğrendim kendisinden. Çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de Bakanımızdı. Güzel şeyler öğrendik. Bundan sonra da kendisine ailesiyle birlikte hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Cenabıhak bu görevde bana kolaylıklar versin. Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Çok meşakkatli bir görev bu. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur, mesai arkadaşlarımla beraber. Ben de vakti zamanı geldiğinde huzuru kalple görevi bir başkasına devredebilirim, öyle temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Çiftçi, görevi Yerlikaya'dan devraldı. Çiftçi ve Yerlikaya birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti.

Öte yandan Ali Yerlikaya, soru sormak isteyen bir gazeteciye, "Bize müsaade artık ben özgürlüğe gidiyorum." diye karşılık verdi.