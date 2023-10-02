İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısının eylemcilerinden biri PKK-KCK mensubu çıktı

İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının eylemcilerinin birinin PKK-KCK mensubu 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, dün sabah saatlerinde bakanlık binası önünde gerçekleştirilen terör saldırısının eylemcilerinden birinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. İki polis memurunun yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir". - ANKARA