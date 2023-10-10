İçişleri Bakanlığı'nın Operasyonlarıyla 38 Mafya Tipi Çete Çökertildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince 4 Haziran- 6 Ekim arasında icra edilen 378 operasyonda 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 874 şüpheliden 702'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organize suç çetelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca 4 Haziran-6 Ekim arasında gerçekleştirilen 378 operasyonda 7'si ulusal, 38'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi şebeke çökertildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 874 şüpheliden 702'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 594 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. - ANKARA