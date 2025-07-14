İçişleri Bakanlığı'ndan Atatürk Fotoğraflarının Kullanımına Açıklama

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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlık, tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır. Genelgede; tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır. İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede 'Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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