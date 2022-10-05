İçişleri Bakanlığı Müşaviri Gültekin'den Barış Pehlivan'a tepki

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, gazeteci Barış Pehlivan'ın köşesinde yer alan iddiaları yalanlayarak, tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabından "Dezenformasyon Yasası öncesi son yalanlar. CHP'nin raporundaki 'gazeteciler' gibi 'görevinin başında' olan Barış Pehlivan'a zaman israflı cevap" başlıklı bir paylaşım yaptı. Barış Pehlivan'ın köşesinde yazdığı yazının yalan olduğunu söyleyen Gültekin, "Umarım Barış Pehlivan'ın senaryo yazma kabiliyeti, en kısa sürede yapımcı firmalar tarafından keşfedilir de bu hayal gücünden dizi film sektörü de istifade eder. İçişleri Bakanımıza karşı düşmanlık sizde hastalık halini almış. Fobi olmuş, akli melekelerini çalıştıramaz hale getirmiş. Hatta öyle ki, bir operasyon gazetesinin attığı aslı astarı olmayan saçma sapan iddianın bile peşine takılacak seviyede zavallısınız" ifadelerini kullandı.

"Sahte gündemler seni bir tık bile büyütmez" diyen Gültekin, "Bir de sana tavsiyem. Kuzum eğer sen gazetecilik yapmak istiyorsan organize suç örgütleriyle içli dışlı olmayı bırak. Sonra paçavra gibi ortada kalmayasın" dedi. - ANKARA