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İçişleri Bakanlığı, Jandarmaya Hakaret Eden Milletvekili Hakkında Hukuki Süreç Başlattı

Politika Haberleri

İçişleri Bakanlığı, bir milletvekilinin jandarma personeline 'eşkıya' demesine ilişkin hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, jandarmanın 184 yıldır eşkıyalarla mücadele ettiğini ve görevini yapan jandarmaya hakaret eden milletvekilini kınadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, bir milletvekilinin jandarma personeline "eşkıya" demesine ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Politika

Mustafa Kemal Atatürk İçişleri Bakanlığı Jandarma Politika Haberler

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