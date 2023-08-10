İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapıyor

İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ve birçok ülke ile göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapıldığını, düzensiz göçün önüne geçmek için mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Krallık ve birçok ülke ile göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapıldığını, düzensiz göçün önüne geçmek için mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe 'kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle' ikili görüşmeler gerçekleştirildiği, bu çerçevede, Birleşik Krallık'la Türkiye arasında 'Göç Diyaloğu' toplantılarının 2019 yılından itibaren her yıl yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

'DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN MEVCUT İŞ BİRLİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRME YÖNÜNDE ÇALIŞMALARDA BULUNUYORUZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğumuz teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve iş birliği aranan bir ülkeyiz. Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut iş birliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle iş birliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da iş birliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."