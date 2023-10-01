İçişleri Bakanlığı binası yakınında patlama ve silah sesleri duyuldu
İçişleri Bakanlığı binası yakınında duyulan patlama sesi ve silah sesleri nedeniyle emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine özel harekat polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.
İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.
Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.