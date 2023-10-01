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İçişleri Bakanlığı binası yakınında patlama ve silah sesleri duyuldu

İçişleri Bakanlığı binası yakınında duyulan patlama sesi ve silah sesleri nedeniyle emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine özel harekat polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.