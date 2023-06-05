İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Yoğun yağışlar perşembe günü Karadeniz'den çıkacak'

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve Meteorolojiden yapılan uyarılara dikkat edelim. Bugün Samsun'da dikkat, yarın bu uyarı Ordu tarafına gidecek ve perşembe günü de ön tahminiz inşallah bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selde 1 kişinin hayatını kaybettiği Samsun'a gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra selin en çok etkilediği Gülsan Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve protokol üyeleriyle birlikte sanayiyi gezen Bakan Yerlikaya, esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Yerlikaya, selin etkili olduğu Amasya, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki son durum hakkında bilgi verip, Ordu'ya da "hazır olun" mesajı verdi.

Samsun'daki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi'ndeyiz. Dün akşamdan itibaren Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya, Kastamonu'da yağmur ve onun peşinden maalesef bazı olumsuzluklar yaşandı. Ladik'te Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde bir araç mahsur kaldı. Olay yerine intikal eden arkadaşlarımız mahsur kalanları kurtardı. Ladik Alaçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetti. Bugün Samsun'da 5 ilçede eğitime ara verildi. Samsun'a geldim, çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Bölge Müdürlüğünden turuncu uyarı verildi. Samsunlu kardeşlerimizden hassasiyetli olmalarını ve dikkatli olmalarını bekliyorum" dedi.

"Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'den araç gereçler Sinop'a destek verecek"

Son 24 saatte Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Sinop'a çevre illerden araç ve ekipman desteği verildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Sinop'la ilgili yoğun yağışlar neticesinde Ayancık Yeniçam mevkisinde dere taşması meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Ayancık'ta Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alınmış, Sinop Ayancık Şerifiye köyünde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkezi ile karayolu ulaşımı açık konumdadır. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Sinop İl Özel İdare ve belediye gayret göstermektedir. Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerindeki araç ve gereçler arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD tarafından gerekli koordinasyonları yapılmıştır" diye konuştu.

"Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı"

Kastamonu'da 38 köy yolunun kapalı olduğuna değinen Bakan Yerlikaya, "Kastamonu'da 1,5 gündür yoğun yağışlar Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde ve İnebolu'da etkili olmuştur. Can ve mal kaybı olmadığını söylemiştik. Bozkurt'ta ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiş, Bozkurt Bayramözü köyünde bir ara sele maruz kalmış, Bayramgazi Köprüsü tedbir amaçlı kısa bir süre kapatılıp, açılmıştı. Su tahliye çalışmaları da bitti. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Amasya'da sele kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor"

1 kişinin hala kayıp olduğu Amasya'da çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Amasya'da aynı saatlerde başlayan yoğun yağış Amasya-Erzincan Karayolu'nun 20. kilometresinde Kışlacık mevkisinde meydana gelen sel nedeniyle karayolu ulaşıma belli bir süre kapanmıştır. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu trafik tek yönlü açıldı. Yarından itibaren de yol tamamen açılacaktır. Yine Amasya Kışlacık'ta piknikte olan 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araç yağış nedeniyle sele kapılmıştır. O araçtan 1 vatandaş kurtarılmış, 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmış, 1 vatandaşımızı da arama çalışmaları devam etmektedir. AFAD Başkanı şu anda orada. Çalışmaları orada takip ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yarın Ordu için 'turuncu' uyarı"

Yağışların 6 Haziran'dan itibaren Ordu'da etkili olacağına dikkat çeken İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları söyledi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. En kısa zamanda kayıp olan vatandaşımızın bulunmasını temenni ediyorum. Devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda valilerimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, bölge müdürlüklerimiz, SASKİ'miz özellikle Samsun'da Gülsan'da güzel işler çıkardılar. Yaraları sarma bakımından büyük bir özveri ile hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Allah tekrarından korusun. Buradaki Gülsan ve Eski Sanayi Sitelerinde 2 bin esnaf var. Her birine tekrar geçmiş olsun diyoruz. AFAD ve MGM'den yapılan uyarılara dikkat edelim. Bugün Samsun'da dikkat, yarın bu uyarı Ordu tarafına gidecek ve perşembe günü de ön tahminiz inşallah bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacaktır. Samsun'umuza, Amasya'mıza, Sinop'umuza, Kastamonu'muza geçmiş olsun diyorum." - SAMSUN