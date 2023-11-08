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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yapılan operasyonlarda 84'ü ölü, 525'i sağ, 5'i yaralı ve 107'si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi."

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Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yapılan operasyonlarda 84'ü ölü, 525'i sağ, 5'i yaralı ve 107'si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yapılan operasyonlarda 84'ü ölü, 525'i sağ, 5'i yaralı ve 107'si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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