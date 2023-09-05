İçişleri Bakanı Yerlikaya: Twitter'da 275 milyon paylaşım yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter'da (X) 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter'da (X) 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında sosyal medya platformu Twitter'da (X) 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu bildirdi. Yapılan paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğunun tespit edildiğini de ifade eden Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Allah'ın izniyle bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız. Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi. - ANKARA