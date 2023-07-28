İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği nokta çok büyük bir gurur vesilesi"

İSTANBUL - İDEF 2023 fuarını gezen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği nokta çok büyük bir gurur vesilesi. İçişleri Bakanlığı olarak biz şehirlerimizde, kırsalda ve mavi vatanda huzur ve güvenin tesisi için varız. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir bakanlığız ve dünyada bu noktada en iyileri biziz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 16'ıncısı düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2023'ü gezdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı stantlarını gezen Yerlikaya, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Neten isimli jandarma gösteri köpeği de gösteri yaptı. Neten'in gösterisi hayranlıkla izlendi.

Fuarı değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği nokta çok büyük bir gurur vesilesi. 21 yıl önce savunma sanayiimizde yerli ve millilik oranı yüzde 27'dü, bu rakam 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz İçişleri ailesi olarak, İçişleri Bakanlığı olarak düzenli olarak bu fuara katılıyoruz. Hem ihtiyaçlarınızla ilgili yeni gelişen teknolojinin geldiği noktaya şahit olmak hem de bizim hem kara vatanda 783 bin kilometrekarede, 470 bin kilometrekarede sahil güvenliğimizle beraber mavi vatanda biz huzur ve güvenliğin tesisi için çalışıyoruz. Emniyetimiz hakeza şehirlerde. Üreticiler, savunmayla ilgili olan tüm unsurların tasarımcılarıyla beraber burada gerçekten büyük beyin fırtınaları oluyor ve bunun da nemalarını alıyoruz. Gerek Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle iftihar ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımızla iftihar ediyoruz. Çünkü İçişleri Bakanlığı olarak biz şehirlerimizde, kırsalda ve mavi vatanda huzur ve güvenin tesisi için varız. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir bakanlığız ve dünyada bu noktada en iyileriyiz. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü bakanlık olarak biz suçları önlemek için varız. Önlenemedi, suç gerçekleştiyse bir an önce aydınlatıp adalete teslim etmek için. Dolayısıyla teknoloji baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Biz de bilin ki baş döndürücü bir şekilde teknolojiyi içişleri bakanı olarak takip ediyoruz. Bu stantlara baktığınız zaman heyecan göreceksiniz, başarma azmini göreceksiniz ve takım ruhunu göreceksiniz. Ben kahraman jandarma, polisimize, sahil güvenliğimize huzurlarınızda bu teknolojik donanıma adaptasyon yetenekleri ve kullanma heyecanından dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

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