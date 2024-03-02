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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'deki Yaylalar ve Meralar Kapalı Değil

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da yaptığı konuşmada, Türkiye'deki yaylaların ve meraların hiçbirinin kapalı olmadığını belirtti. Terörle mücadelede duraksamayacaklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, asrın felaketinde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve halkın birlik içinde hareket ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Türkiye'mizdeki hiçbir yaylamız, hiçbir meramız kapalı değil"

"Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız"

HATAY - Hatay'da vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye'mizdeki hiçbir yaylamız, hiçbir meramız kapalı değil. Hepsi aziz milletimizin emrinde ve istifadesinde Allah'a hamdolsun. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor. Gelin hep beraber bu meydandan yürekten bir kere daha söyleyeyim. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir takım temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Yerlikaya, Dörtyol ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya açılış öncesi vatandaşlarda seslendi. Bakan Yerlikaya, istihbarat ekiplerinin nokta atışı operasyonlarıyla terör örgütlerini bitirme noktasına geldiği belirterek, "İstihbaratımızın nokta atışlarıyla nasıl nefeslerini kestiğimizi, onları pişman ettiğimizi görüyorsunuz. Bunun en büyük şahitlerinden birisi Hatay'ımız; Dörtyol'umuz, İskenderun'umuz ve Belen'imiz. Yaylalarımıza, meralarımıza yazın buradaki sıcaktan yukarıdaki evlerimize 4 sene önce, 5 sene önce, 10 sene önce çıkabiliyor muyduk. Şimdi, değil ki Dörtyol'da ki yaylalar, Osmaniye'deki yaylalar, bu coğrafdadaki yaylalar daha geçen gün bir ekrandan tüm Türkiye'ye haykırdım. Şu anda bizim Türkiye'mizdeki hiçbir yaylamız, hiçbir meramız kapalı değil. Hepsi aziz milletimizin emrinde ve istifadesinde Allah'a hamdolsun. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor. Gelin hep beraber bu meydandan yürekten bir kere daha söyleyeyim. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinde devlet olarak imkanların seferber edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Kardeşlerim 22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millete hizmet etmek için gece gündüz demeden durmadan çalışıyoruz. Bu ülkeye bir eser daha kazandırmanın bu milletin bir derdini daha çözmek için hep çabalıyoruz. Çabalamaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz varını, yoğunu, bütün imkanlarını seferber etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından kar kış demeden milletimiz yollara düştü, deprem bölgesine akın etti. Bir can daha kurtarabilmenin, enkazın içinden bir eli daha tutabilmenin mücadelesini verdik. Zor günlerde millet olmanın ne demek olduğunu, bu milletin nasıl birbirine kenetlendiğini bir kez daha herkese gösterdik" dedi.

Dörtyol ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştiren Bakan Yerlikaya, buradan Erzin ilçesine geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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