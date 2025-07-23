İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye Heyetini Ağırladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye Heyetini Ağırladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ve heyetiyle bir araya gelerek afet yönetimi alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlık makamında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ve heyetiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında iş birliği, kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı olanaklarını değerlendirdik. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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