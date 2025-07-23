İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye Bakanı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye Bakanı ile Görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya gelerek afet yönetimi alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımını görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Sayın Raid Salih ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ve heyetiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında iş birliği, kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı olanaklarını değerlendirdik. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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