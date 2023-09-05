İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sosyal medyadaki bot hesapların çabalarını boşa çıkartacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle, bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında sosyal medya platformu Twitter'da (X): 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığı, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bu paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi. Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle, bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız. Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" ifadelerini kullandı.