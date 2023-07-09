İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinden etkilenen Bartın'a gidiyor.

Edinilen bilgiye göre Yerlikaya, etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini suların bastığı Bartın ve diğer bölgelerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde takip edecek.