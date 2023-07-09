Üye Girişi
Haberler
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinden etkilenen Bartın'a gidiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinden etkilenen Bartın'a gidiyor.

Edinilen bilgiye göre Yerlikaya, etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini suların bastığı Bartın ve diğer bölgelerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde takip edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bartın Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title