İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında Başak mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven hayatını kaybetmişti. Yurtseven için ikindi namazının ardından Hz. Hüseyin Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aileye taziyelerini iletti. Cenazede İstanbul Valisi Davut Gül, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Yurtseven'in cenazesi, defnedilmek üzere Yeni Kayabaşı Mezarlığına götürüldü.

KIRKLARELİ'NDE 3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Cenazenin ardından Bakan Ali Yerlikaya İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen selle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Kırklareli İğneada'da kaldıkları bungalov evde sele kapılan 6 kişiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp bir kişinin ise bulunması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Gerçekten çok üzüntülüyüm. Öncelikle İstanbullu hemşerilerime yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi sadece İstanbul için değil yine dün sabah saat 8.30-09.00 sıralarında Kırklareli İğneada'da bungalov evde misafir olan 16 vatandaşımız da büyük sıkıntı çekti. O konu da bize malum olur olmaz hemen başta valimiz olmak üzere oraya tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma askeri birliklerimiz oraya yetişti. ve orada zor durumda olan vatandaşlarımızdan 10'unu kurtardık. Maalesef 6'sına ulaşamadık. O vatandaşlarımızı arama tarama faaliyetleri dünden itibaren devam ediyor. 2'sinin cansız bedenine dün ulaştık. Bugün de 1 saat öncesine kadar 3'ünü bulduk. Biri halen kayıp. Devamlı arkadaşlarımla konuşuyorum. Şu anda arama kurtarma faaliyetleri askeri birlikler, AFAD gönüllülerimizle 900 kişinin üzerinde. Ama o vadi öyle bir vadi ki, 5 kilometre uzunluğunda 600 metre genişliğinde son derece derin bir vadi. Bir anlık yağmurun getirmiş olduğu o büyük güçle ağaçları kökünden söken büyük bir tahribat olduğunu biliyoruz. Büyük bir emek var orada. 900'e yakın arkadaşımız umarım diğer vatandaşımızı da bulur. Gerek İstanbul'da gerek Kırklareli'nde hükümetimizin yardımı, her zaman için zarar gören vatandaşlarımızın üzerindedir" dedi.

"AFAD 40 MİLYON TL GÖNDERDİ ÖDEMELER BAŞLADI"

Bakan Yerlikaya, "Şu ana kadar tespit edilen 564 konutla ilgili su basmasından bahsediyoruz. İş yerlerindeki su basması sayısı da 744. Bu arada emniyetimiz, 172 araçta da selle ilgili zarar olduğunu tespit etti. Biz İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD ilk etapta 40 milyon TL para gönderdi. Valiliğimiz kaymakamlıklarla bu ödemelerin bir kısmını yaptı. Bazı kaymakamlarımız hesaplarına bu konut ve işyeriyle ilgili para aktarmaya başladılar. Muhtemelen bu yarın tamamlanır. Hemen akabinde kesin zarar tespiti yapılır. Biz mutlaka bir destek ödemesinde bulunacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.